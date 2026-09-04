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राजस्थान से मध्य प्रदेश आ रहे पिता-पुत्री को ट्रक ने कुचला, रिश्तेदारों से मिलने निकले थे

मुरैना में नेशनल हाइवे पर बेकाबू ट्रक ने बाप-बेटी की ली जान, सड़क पर क्षत-विक्षत मिले शव, एनएच 44 की घटना.ओमप्रकाश गोले की रिपोर्ट.

Morena truck kills father daughter
राजस्थान से मध्य प्रदेश आ रहे पिता-पुत्री को ट्रक ने कुचला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 8:09 AM IST

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Updated : September 4, 2026 at 8:14 AM IST

2 Min Read
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मुरैना : मध्य प्रदेश के मुरैना में राजस्थान के एक पिता-पुत्री की तेज रफ्तार ट्रक ने जान ले ली. दोनों रिश्तेदारों से मिलने राजस्थान के धौलपुर के हाजीपुर गांव से बाइक से निकले थे और एमपी के मुरैना आ रहे थे. लेकिन गुरुवार शाम नेशनल हाईवे-44 पर उनका ये सफर अंतिम सफर बन गया. सिविल लाइन थाना स्थित होटल आदित्य के सामने एक बेकाबू ट्रक ने बाइक समेत पिता-पुत्री को कुचल दिया. इस ह्रदय विदारक घटना में पिता-पुत्री की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

हादसे की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर लिया. पुलिस ने दोनों शव जिला अस्पताल के शवगृह में रखवा दिए, जहां शुक्रवार को दोनों का पोस्टमॉर्टम होना है.

समधी से मिलने राजस्थान से एमपी आ रहे थे

राजस्थान के धौलपुर जिले की सैंपऊं तहसील क्षेत्र के हाजीपुर गांव निवासी 40 वर्षीय राजू परमार पुत्र सुघर सिंह परमार गुरुवार को अपनी 15 वर्षीय बेटी सोनिया परमार के साथ बाइक से निकले थे. वे मुरैना शहर की न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले अपने समधी के घर जाने के लिए निकले थे. लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही नेशनल हाईवे-44 पर दर्दनाक हादसा हो गया.

टक्कर मारकर ट्रक ड्राइवर फरार

पुलिस के मुताबिक बाइक के पीछे तेज रफ्तार और लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाते हुए, ट्रक चालक ने बाइक को टक्कर मारी दी, जिससे बाइक और पिता-पुत्री टायर के नीचे आ गई, जिससे पलभर में उनकी दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई. हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया.

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ट्रक चालक को खोज रही पुलिस

पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. CSP दीपाली चंदौरिया ने बताया, '' सिविल लाइन थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-44 पर ये हादसा हुआ है. ट्रक की टक्कर से बाइक सवार पिता-पुत्री की मौत हो गई. दोनों राजस्थान के रहने वाले थे और मुरैना आ रहे थे. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है और हादसे के संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है.''

Last Updated : September 4, 2026 at 8:14 AM IST

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