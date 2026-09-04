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राजस्थान से मध्य प्रदेश आ रहे पिता-पुत्री को ट्रक ने कुचला, रिश्तेदारों से मिलने निकले थे

राजस्थान से मध्य प्रदेश आ रहे पिता-पुत्री को ट्रक ने कुचला ( Etv Bharat )

मुरैना : मध्य प्रदेश के मुरैना में राजस्थान के एक पिता-पुत्री की तेज रफ्तार ट्रक ने जान ले ली. दोनों रिश्तेदारों से मिलने राजस्थान के धौलपुर के हाजीपुर गांव से बाइक से निकले थे और एमपी के मुरैना आ रहे थे. लेकिन गुरुवार शाम नेशनल हाईवे-44 पर उनका ये सफर अंतिम सफर बन गया. सिविल लाइन थाना स्थित होटल आदित्य के सामने एक बेकाबू ट्रक ने बाइक समेत पिता-पुत्री को कुचल दिया. इस ह्रदय विदारक घटना में पिता-पुत्री की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

हादसे की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर लिया. पुलिस ने दोनों शव जिला अस्पताल के शवगृह में रखवा दिए, जहां शुक्रवार को दोनों का पोस्टमॉर्टम होना है.

समधी से मिलने राजस्थान से एमपी आ रहे थे

राजस्थान के धौलपुर जिले की सैंपऊं तहसील क्षेत्र के हाजीपुर गांव निवासी 40 वर्षीय राजू परमार पुत्र सुघर सिंह परमार गुरुवार को अपनी 15 वर्षीय बेटी सोनिया परमार के साथ बाइक से निकले थे. वे मुरैना शहर की न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले अपने समधी के घर जाने के लिए निकले थे. लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही नेशनल हाईवे-44 पर दर्दनाक हादसा हो गया.

टक्कर मारकर ट्रक ड्राइवर फरार