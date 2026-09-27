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बरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौत, चालक ट्रक छोड़कर फरार

ट्रक में फंसी बाइक. ( Photo Credit; Bareilly Police )

बरेली : बहेड़ी में परोही फाटक के पास रविवार देर शाम तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई. घटना की जानकारी होते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया.