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बरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौत, चालक ट्रक छोड़कर फरार

पुलिस फरार चालक की तलाश के साथ मृतकों की पहचान कराने के प्रयास में जुटी है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है.

ट्रक में फंसी बाइक.
ट्रक में फंसी बाइक. (Photo Credit; Bareilly Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 9:04 PM IST

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बरेली : बहेड़ी में परोही फाटक के पास रविवार देर शाम तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई. घटना की जानकारी होते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई. इसी बीच ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस शवों के शिनाख्त कराने में जुटी है.

बाइक संख्या यूपी 25 बीयू 2973 पर सवार दो युवक बहेड़ी की ओर से किच्छा की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान परोही फाटक के पास किच्छा की ओर से आ रहे ट्रक संख्या यूपी 26 टी 0623 ने बाइक में सामने से टक्कर मार दी. ट्रक गलत दिशा में आ रहा था. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गए.

हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे. लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक दोनों युवकों की मौत हो चुकी थी. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कुछ ही देर में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेज दिया.

हादसे में क्षतिग्रस्त बाइक और ट्रक को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है. पुलिस मृतकों की पहचान कराने के लिए आसपास के थानों से भी जानकारी जुटा रही है. उधर हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुटी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि चालक की पहचान कर उसे पकड़ा जा सके.

इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि परोही फाटक के पास ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हुई है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. ट्रक पुलिस के कब्जे में है. फरार चालक की तलाश के साथ मृतकों की पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं.

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