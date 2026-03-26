हरदोई में तेज रफ्तार कंटेनर ने सामने से बाइक में मारी टक्कर, पति-पत्नी और बेटी की मौत, दवा लेने जा रहे थे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे का संज्ञान लिया है. पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में ले लिया है. चालक की तलाश कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 8:15 PM IST
हरदोई : हरपालपुर थाना क्षेत्र में कटरा विल्हौर हाईवे पर तेज रफ्तार कंटेनर की टक्कर से बाइक सवार पति, पत्नी और बेटी की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. घटना के बाद सड़क पर जाम लग गया. दर्दनाक हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शोक व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.
हरपालपुर थाना क्षेत्र के इशेपुर मजरा भुसेहरा गांव के रहने वाले मोनू (30) पुत्र राकेश गुरुवार की दोपहर पत्नी पत्नी नीलम (28) और बेटी लक्ष्मी (10) के साथ बाइक पर सवार होकर हरदोई दवा लेने जा रहे थे. कटरा विल्हौर हाईवे पर ककरा दूध प्लांट के पास आगे जा रहे एक अज्ञात वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में सामने से आ रहे एक तेज कंटेनर से टक्कर हो गई. घटना में बाइक सवार मोनू व उसकी पत्नी नीलम और बेटी लक्ष्मी की मौके पर ही मौत हो गई.
घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया, लोगों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. घटना के बाद आरोपी कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया. थाना प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कुमार पंकज ने बताया कि शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है, कंटेनर को कब्जे में लेकर चालक की तलाश की जा रही है.
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