तेज रफ्तार ट्रक खाई में गिरा, कई वाहनों को टक्कर मारने के बाद ड्राइवर की मौत
ट्रक खाई में गिरने से पहले कई वाहनों को टक्कर मारकर भारी नुकसान पहुंचाया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 4:28 PM IST
रामपुर: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है. थाना रामपुर के अंतर्गत एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रक के खाई में गिरने से ट्रक चालक की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है.
रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा
रामपुर पुलिस के अनुसार, मंगलवार (17 मार्च 2026 को) रात 9:44 बजे हेल्पलाइन 112 पर सूचना मिली कि भद्राश के पास मछाड़ा खड्ड के समीप एक ट्रक सड़क से नीचे गिर गया है. सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल सुरेंद्र (नंबर- 178) अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शिव मंदिर मछाड़ा खड्ड के पास घटनास्थल का निरीक्षण किया.
जांच के दौरान पाया गया कि, ट्रक नंबर HP64A-9760 (LPT 407) सड़क से करीब 30-35 फीट नीचे खड्ड में गिरकर क्षतिग्रस्त अवस्था में मिला. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने चालक को मौके से निकालकर उपचार के लिए रामपुर के खनेरी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मौके पर पहुंचे रणवीर सिंह और प्रताप चंद ने बताया कि ट्रक ने इससे पहले दत्तनगर में खड़ी उनकी गाड़ियों- HP35AA-0438 (ऑल्टो K-10), HP35-6695 और ईकोमैट ट्रक HP52D-1732- को टक्कर मारकर नुकसान पहुंचाया था.
लापरवाही और तेज रफ्तार
डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने दुर्घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि, "पुलिस ने इस संबंध में FIR नंबर 17/26 दिनांक 18 मार्च 2026 को धारा 281, 125(ए) BNS के तहत मामला दर्ज कर लिया है. चालक की इलाज के दौरान मृत्यु हो चुकी है. पोस्ट मार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. इस मामले में पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी है."
ये भी पढ़ें: अब इस ड्रेस कोड में ही ऑफिस आएंगे सरकारी कर्मचारी, सरकार की आलोचना से बचने के निर्देश
ये भी पढ़ें: हाईकोर्ट का आदेश, पंजाब पे स्केल फॉलो करने के बावजूद समान वेतन देने को बाध्य नहीं हिमाचल सरकार