अंबेडकर नगर में ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला, मौत

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, फरार चालक की तलाश में जुटी.

अंबेडकर नगर में सड़क हादसे में दो की मौत
अंबेडकर नगर में सड़क हादसे में दो की मौत (Photo Credit; Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 8:28 AM IST

2 Min Read
अंबेडकर नगर: यूपी के अंबेडकर नगर में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

हादसे में दो युवक को मौत: आलापुर थाना के हथिनाराज गांव के मोनू चौहान पुत्र कालिका, राजकुमार पुत्र राजदेव के साथ अपने चचेरे भाई सदानंद पुत्र राजनारायण की शादी में महाराजगंज जा रहा था. इस दौरान निरीक्षण भवन आलापुर के पास तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुटी: प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि शुक्रवार को आलापुर थाना के हथिनाराज गांव के रहने वाला मोनू चौहान और उसका साथी राजकुमार एक ही बाइक से महाराजगंज बारात में जा रहे थे, तभी आलापुर पर उनकी बाइक का हादसा हो गया. जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही मैं पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतकों के परिवार वालों को हादसे की सूचना दी गई है. ट्रक को भी कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश की जा रही है.

