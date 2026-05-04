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करनाल के मेरठ रोड पर दर्दनाक हादसा, तेज़ रफ्तार ट्रक ने बाइक को कुचला, 2 लोगों की मौत

करनाल : हरियाणा के करनाल में मेरठ रोड पर एक भयावह सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. एक बाइक पर सवार महिला और पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

कैसे हुआ हादसा : जानकारी के मुताबिक, पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक-ट्राले ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों सवार सड़क पर गिर पड़े और देखते ही देखते ट्रक का पहिया उनके ऊपर से गुजर गया

मंजर इतना भयावह कि सड़क खून से लाल : हादसे के बाद मेरठ रोड का दृश्य बेहद दर्दनाक हो गया. सड़क पर खून बिखरा पड़ा था और मौके पर मौजूद लोग इस मंजर को देखकर सिहर उठे.

पहचान और यात्रा की जानकारी अभी अधूरी : फिलहाल मृतकों की पहचान और वे कहां से आ रहे थे और कहां जा रहे थे, यह अभी जांच का विषय बना हुआ है.

पुलिस की कार्रवाई तेज : सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. दुर्घटनाग्रस्त बाइक और ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है. ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि वाहन मालिक को भी मौके पर बुलाया गया है.