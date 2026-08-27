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राखी मनाकर लौट रहे परिवार की खुशियां मातम में बदलीं, ट्रेलर ने रिक्शे को मारी टक्कर, मां-बेटी की मौत

परिवार के पांच सदस्य रिक्शे से केकड़ी में राखी का त्योहार मनाने के बाद जयपुर लौट रहे थे. इसी दौरान जयपुर से फागी की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने रिक्शे को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों व आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई.

जयपुरः जिले के फागी थाना इलाके में राखी का त्योहार मनाकर केकड़ी से जयपुर लौट रहे एक परिवार की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब जयपुर-भीलवाड़ा मेगा हाइवे पर मोहनपुरा-पृथ्वीसिंह मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने रिक्शे (जुगाड़ रिक्शा) को टक्कर मार दी. हादसे में रिक्शे में सवार मां-बेटी की मौत हो गई, जबकि परिवार के तीन अन्य लोग घायल हो गए.

गंभीर घायलों को पहुंचाया अस्पताल, तोड़ा दमः फागी वृत्ताधिकारी अनिल कुमार डोरिया ने बताया कि हादसे में गज्जू कालबेलिया, विनोद और मीरा देवी को हल्की चोटें आईं. वहीं, सुगना देवी और उनकी बेटी नौरती गंभीर घायल हो गईं. दोनों को तत्काल फागी उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. त्योहार की खुशियां मनाकर घर लौट रहे परिवार में दो मौतों से मातम छा गया. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. वहीं, घटना के बाद हाइवे पर कुछ समय तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. मामले में पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई जारी है.

चालक की तलाश में जुटी पुलिसः उन्होंने बताया, हादसे की सूचना पर रेनवाल मांजी थानाधिकारी कमलेश चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. वे खुद भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर सड़क पर लगे जाम को हटवाया और यातायात सुचारू करवाया. हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने ट्रेलर और रिक्शे को रेनवाल मांजी थाने में खड़ा करवाकर चालक की तलाश शुरू कर दी है.