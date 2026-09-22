नागौर में भीषण हादसा: मेले से लौट रहे दो दोस्तों को ट्रेलर ने कुचला, मौके पर ही मौत
अलाय के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को कुचला. पुलिस ने फरार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.
Published : September 22, 2026 at 9:22 AM IST
नागौर: जिले में श्रीबालाजी थाना क्षेत्र के अलाय गांव के पास सोमवार देर रात एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. खरनाल में आयोजित वीर तेजाजी के मेले के दर्शन कर बाइक से घर लौट रहे दो युवकों को एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बेरहमी से कुचल दिया. हादसा इतना भयानक था कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.
श्रीबालाजी थाने के एएसआई इंद्र सिंह ने बताया कि कोयले से भरा ट्रेलर बीकानेर से नागौर की ओर जा रहा था. हादसे के तुरंत बाद चालक चलती गाड़ी से छलांग लगाकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया. दोनों युवक खरनाल मेले से अपने गांव मान्याणा लौट रहे थे. काला नाडा के समीप हुए हादसे के बाद कोयले से भरे ट्रेलर में भीषण आग लग गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर बाइक को करीब 20 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए.
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जानकारी के अनुसार बीकानेर जिले की नोखा तहसील के मान्याणा गांव के रहने वाले महावीर (20) पुत्र कोजाराम जाट और बुधराम (21) पुत्र चैनाराम जाट सोमवार को बाइक से खरनाल मेले में गए थे. रात को जब दोनों दोस्त गांव लौट रहे थे, तभी अलाय से करीब दो किलोमीटर आगे काला नाडा के पास पीछे से आ रहे बेकाबू ट्रेलर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही बाइक ट्रेलर के निचले हिस्से में फंस गई. ट्रेलर बाइक को घसीटता हुआ ले गया, जिससे सड़क पर तेज घर्षण हुआ और उठी चिंगारी ने ट्रेलर में भरे कोयले को अपनी चपेट में ले लिया. देखते ही देखते ट्रेलर धू-धू कर जलने लगा और चारों तरफ आग की ऊंची लपटें उठने लगीं.
श्रीबालाजी थाना एएसआई इंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. दोनों मृतकों के शव कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाए गए हैं. हादसे के कारणों और फरार चालक की तलाश में जुटी है. ट्रेलर में लगी आग की सूचना के बाद अग्निशमन दल को मौके पर बुलाया गया. दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रेलर बुरी तरह जल चुका था. हादसे के कारण सड़क पर काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा.
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