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सिरोही मे ट्रेलर की चपेट में आई बाइक, तीन युवकों की दर्दनाक मौत

सिरोही के पिंडवाड़ा में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को चपेट में ले लिया. हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई.

घटनास्थल पर जुटे लोग और क्षतिग्रस्त बाइक
घटनास्थल पर जुटे लोग और क्षतिग्रस्त बाइक (ETV Bharat Sirohi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 4, 2026 at 3:13 PM IST

2 Min Read
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सिरोही: जिले के पिंडवाड़ा उपखंड के रोहिड़ा थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक भयानक सड़क दुर्घटना ने तीन युवकों की जान ले ली. भीमाना गांव के निकट सड़क पार करते समय तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे की भीषणता इतनी अधिक थी कि दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल युवक अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ गया.

पिंडवाड़ा सीओ भवरलाल ने बताया कि बाइक सवार तीनों व्यक्ति सड़क क्रॉस कर रहे थे. तेज रफ्तार ट्रेलर ने उन्हें चपेट में ले लिया. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। ट्रेलर चालक की भी तलाश की जा रही है. तीनों युवक बाइक पर सवार होकर भीमाना गांव के पास सड़क पार कर रहे थे. उसी दौरान विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में आ रहा ट्रेलर बाइक से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार पूरी तरह से ट्रेलर के नीचे आ गए. दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे, लेकिन दो युवकों की मौत हो चुकी थी.

सिरोही मे ट्रेलर की चपेट में आई बाइक
घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारी (ETV Bharat Sirohi)

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तीसरे युवक ने रास्ते में तोड़ा दम: सीओ भवरलाल ने बताया कि मृतकों के नाम धनाराम पुत्र सूगाराम गरासिया, राजू पुत्र करणाराम गरासिया, और बदाराम पुत्र उजाराम गमेती भील की मौत हो गई. तीनों युवक पड़ोसी गांवों के रहने वाले थे. हादसे के समय वे बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे. घायल बदाराम को तुरंत सिरोही अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी हालत बिगड़ गई और उसने भी दम तोड़ दिया.

हादसे की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोर सिंह चौहान तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. उनके साथ एसडीएम नरेंद्र जांगिड़, पिंडवाड़ा डीएसपी भवरलाल और अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे. रोहिड़ा थाना पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी में भिजवाया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद शवों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा. पुलिस ने और ट्रेलर व बाइक को जब्त कर लिया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है.

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