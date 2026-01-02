ETV Bharat / state

यूपी में हादसे: बहराइच में सड़क हादसे में 2 की मौत, लखनऊ में महिला ने दम तोड़ा

बहराइच/लखनऊ: यूपी में गुरुवार को कई जिलों में हादसे हुए. बहराइच में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने ई-रिक्शा व बाइक को टक्कर मार दी. इसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, दो युवकों की हालत गंभीर बनी हुई है. लखनऊ के बीकेटी इलाके में एक महिला को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. महिला ने भी दम तोड़ा दिया.



बहराइच में कहां हुआ हादसा: बहराइच के रामगांव थाना क्षेत्र के मिठूवा दर्हैयापुरवा के पास गुरुवार को तेज रफ्तार सीमेंट लदी ट्रैक्टर ट्राली ने ई-रिक्शा व बाइक में टक्कर मार दी. इसमें शत्रुघन व मुन्ना लाल की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं बाइक सवार बलराम व अनुपम गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है.

तीन दिन पहले हुई थी पिता की मौत: बलराम परिजनों के अनुसार, बलराम के पिता रामचंद्र की तीन दिन पूर्व अस्पताल में बीमारी से मौत हो गई थी. आज उनका तीजा कार्यक्रम था. जिसको लेकर वह पंडित को बुलाने जा रहा था. इसी दौरान यह हादसा हो गया.

लखनऊ बीकेटी के पास हादसा: बीकेटी इलाके में महिला को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. ​मृतका की पहचान जौनपुर जिले के मुरादगंज निवासी इंदु दास (47) के रूप में हुई है. वह सड़क पार करते समय हादसे का शिकार हो गईं.