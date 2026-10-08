बिजनौर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने तीन को कुचला, मौत; हत्या का आरोप
जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र के जमालुद्दीन गांव में हादसा, ट्रैक्टर चालक मौके से फरार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 8:41 AM IST
बिजनौर: जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र के जमालुद्दीन गांव में बीती रात सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि शराब की दुकान के पास बैठे उदयवीर, महेंद्र और बाबूराम को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. वहीं घटना के बाद ट्रैक्टर चालक वीरेंद्र मौके से फरार हो गया. मृतक के परिजनों ने पुराने विवाद में इसे हत्या बताया है.
चांदपुर थाना क्षेत्र के दतियाने में बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब शराब की दुकान के बाहर बैठे हादसे में तीन लोगों की जान चली गई. बताया जा रहा है कि उदयवीर, महेंद्र और बाबूराम शराब की दुकान के पास मौजूद थे. इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया. हादसा इतना भीषण था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं मृतकों के परिजनों ने पूरे मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि यह कोई सामान्य सड़क हादसा नहीं, बल्कि पुराने झगड़े के बाद की गई हत्या है. परिजनों ने घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उधर घटना के बाद वीरेंद्र के मौके से फरार होने की बात सामने आ रही है.
इस बारे में चांदपुर सीओ देश दीपक ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. यह पता लगाने का प्रयास हो रहा है कि तीनों की मौत महज सड़क हादसे में हुई या इसके पीछे कोई आपराधिक साजिश है. तीनों के शव को पीएम हाउस भेज दिया गया है. आरोपी की तलाश जारी है.
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