नरेला सड़क हादसा: अनियंत्रित मर्सिडीज की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत, चश्मदीदों ने बताया आंखों देखा हाल
मर्सिडीज कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए बुजुर्ग महिला को रौंदा.
Published : August 8, 2026 at 4:45 PM IST
नई दिल्ली: नरेला के मामूरपुर इलाके में तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने तीन गाड़ियों को टक्कर मारते हुए एक बुजुर्ग महिला को कुचल दिया, जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. सूचना मिलते ही नरेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इसके साथ ही पुलिस ने मामले में फेटल एक्सीडेंट के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
दरअसल, यह पूरा हादसा नरेला के मामूरपुर इलाके में हिमालय अपार्टमेंट के सामने हुआ. बताया जा रहा है कि सड़क पर मर्सिडीज और वैगनआर के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई. टक्कर के बाद वैगनआर अनियंत्रित होकर पीछे खड़े एक लोडिंग थ्री-व्हीलर से जा भिड़ी. इसी हादसे की चपेट में 70 वर्षीय उर्मिला पत्नी सत्यनारायण, निवासी मामूरपुर, नरेला आ गईं. हादसा इतना गंभीर था कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं, वैगनआर चालक को भी चोटें आईं है, लेकिन इलाज के बाद उसकी हालत सामान्य है.
घटना की सूचना मिलने के बाद नरेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया है. पुलिस द्वारा फेटल एक्सीडेंट केस दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है.
स्थानीय निवासी अशोक ने बताया कि बुजुर्ग महिला सुबह टहलने निकली थीं, तभी तेज रफ्तार मर्सिडीज ने तीन गाड़ियों को टक्कर मारी और महिला को अपनी चपेट में ले लिया. एक अन्य स्थानीय निवासी गीताराम ने दावा किया कि तेज रफ्तार गाड़ी ने पहले एक वैगनआर कार को जोरदार टक्कर मारी, और उस दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के भीतर शराब की बोतल भी रखी हुई मिली. फिलहाल नरेला थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी भेजा और आरोपी चालक के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया तेज कर दी है.
पुलिस हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए घटनास्थल की जांच कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है. वहींं, हादसे में 70 वर्षीय महिला की मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल है. अब पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर यह दर्दनाक हादसा किन परिस्थितियों में हुआ.
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