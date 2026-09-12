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तेज रफ्तार एसयूवी कार अनियंत्रित होकर पलटी, 1 की मौत, 6 गंभीर घायल

अलवर: जिले के रेणी थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़ीसवाई राम गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई. वहीं 6 लोग गंभीर घायल हो गए. घटना उस समय हुई जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार राजगढ़ की ओर से लक्ष्मणगढ़ की ओर जाते समय गढ़ीसवाईराम के पास अनियंत्रित होकर प्याज के खेत में पलट गई. इस हादसे में कार सवार युवक गंभीर घायल हो गए. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी. जिसपर गढ़ीसवाईराम चौकी से जाब्ता मौके पर पहुंचा और गंभीर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया.

गढ़ीसवाईराम चौकी के हेड कांस्टेबल बाबूलाल ने बताया कि शनिवार को सूचना मिली की चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक स्थान पर एक कार अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई. इस हादसे में कार सवार युवक घायल हो गए. इस सूचना पर मय जाब्ते मौके पर पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी जुटाई. उन्होंने बताया कि मौके से दुर्घटनाग्रस्त वाहन से गंभीर घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल कर गढ़ीसवाईराम अस्पताल पहुंचाया. उन्होंने बताया कि इस हादसे में योगेश, राजू, अमन, कुश, रौनक, हिमांशु व शुभम गंभीर घायल हुए.