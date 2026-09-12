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तेज रफ्तार एसयूवी कार अनियंत्रित होकर पलटी, 1 की मौत, 6 गंभीर घायल

पुलिस को सूचना मिली कि एक स्थान पर एक कार अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई.

People looking at wrecked vehicle, family at mortuary
दुर्घटनाग्रस्त वाहन को देखते लोग, मोर्चरी पर परिजन (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 12, 2026 at 8:14 PM IST

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अलवर: जिले के रेणी थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़ीसवाई राम गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई. वहीं 6 लोग गंभीर घायल हो गए. घटना उस समय हुई जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार राजगढ़ की ओर से लक्ष्मणगढ़ की ओर जाते समय गढ़ीसवाईराम के पास अनियंत्रित होकर प्याज के खेत में पलट गई. इस हादसे में कार सवार युवक गंभीर घायल हो गए. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी. जिसपर गढ़ीसवाईराम चौकी से जाब्ता मौके पर पहुंचा और गंभीर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया.

गढ़ीसवाईराम चौकी के हेड कांस्टेबल बाबूलाल ने बताया कि शनिवार को सूचना मिली की चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक स्थान पर एक कार अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई. इस हादसे में कार सवार युवक घायल हो गए. इस सूचना पर मय जाब्ते मौके पर पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी जुटाई. उन्होंने बताया कि मौके से दुर्घटनाग्रस्त वाहन से गंभीर घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल कर गढ़ीसवाईराम अस्पताल पहुंचाया. उन्होंने बताया कि इस हादसे में योगेश, राजू, अमन, कुश, रौनक, हिमांशु व शुभम गंभीर घायल हुए.

खेत में पलटी एसयूवी, देखें वीडियो (ETV Bharat Alwar)

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हेड कांस्टेबल बाबूलाल ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद शुभम को छुट्टी दे दी गई. वहीं अन्य गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. उन्होंने बताया अलवर जिला अस्पताल में उपचार के दौरान अमन खान (22) की मौत हो गई. घटना के संबंध में युवकों के परिजनों को सूचना दी गई है. सूचना पर कार सवार युवकों के परिजन मौके पर पहुंचे.

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हेड कांस्टेबल बाबूलाल ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सभी कार सवार युवक पिनान में खाना खाने के बाद लक्ष्मणगढ़ की ओर जा रहे थे. इस दौरान रास्ते में स्कॉर्पियो का टायर पंचर हो गया, जिससे कार असंतुलित हो गई और खेत में पलट गई. इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, जिसके शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

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