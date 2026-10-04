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कानपुर में तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक डिवाइडर से टकराई, युवक की मौत, सड़क पर काफी दूर तक घिसटते गए

सड़क हादसे में युवक की मौत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : पनकी थाना क्षेत्र स्थित सरायमीता के पास रविवार शाम एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से टकरा गई. हादसे में बाइक चला रहे युवक की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया. दुर्घटना के बाद दोनों युवक बाइक समेत सड़क पर काफी दूर तक घिसटते चले गए. राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को तुरंत एंबुलेंस से पास के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने चालक को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल उसके साथी को हैलट अस्पताल रेफर किया गया है.