कानपुर में तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक डिवाइडर से टकराई, युवक की मौत, सड़क पर काफी दूर तक घिसटते गए
हादसे में एक युवक घायल हुआ है. गंभीर हालत को देखते हुए हैलट अस्पताल रेफर किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 10:49 PM IST
कानपुर : पनकी थाना क्षेत्र स्थित सरायमीता के पास रविवार शाम एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से टकरा गई. हादसे में बाइक चला रहे युवक की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया. दुर्घटना के बाद दोनों युवक बाइक समेत सड़क पर काफी दूर तक घिसटते चले गए. राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को तुरंत एंबुलेंस से पास के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने चालक को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल उसके साथी को हैलट अस्पताल रेफर किया गया है.
मृतक की पहचान नौबस्ता थाना क्षेत्र के मछरिया गांव निवासी 22 वर्षीय आदित्य राठौर के रूप में हुई है. दूसरा घायल युवक नौबस्ता निवासी आशीष है. आदित्य सोलर पैनल लगाने का काम करता था. रविवार सुबह करीब 11 बजे वह अपने दोस्त आशीष के साथ काम के सिलसिले में पनकी गया हुआ था. दिनभर काम निपटाने के बाद शाम करीब सात बजे दोनों बाइक से वापस घर लौट रहे थे तभी सरायमीता के पास यह दुर्घटना हो गई.
मृतक आदित्य के बड़े भाई अभिषेक राठौर ने बताया कि आदित्य और आशीष सुबह काम पर निकले थे. शाम को घर वापस लौट रहे थे. हादसे के बाद पुलिस को आदित्य के पास से मिले मोबाइल फोन के जरिए परिजनों को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया. रोते-बिलखते परिजन अस्पताल पहुंचे. पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
एसीपी पनकी अमित चौरसिया ने बताया कि स्थानीय लोगों से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार, दुर्घटना की वजह बाइक की रफ्तार तेज होना है. जिससे बाइक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई. पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है और परिजनों की तरफ से मिलने वाली तहरीर या आरोपों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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