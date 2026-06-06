काशीपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने छात्रों को रौंदा, CCTV में कैद हुई घटना
मामला राधे हरि महाविद्यालय के सामने का है. यहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने छात्रों को टक्कर मार दी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 6, 2026 at 5:49 PM IST
रुद्रपुर: काशीपुर में सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. राधे हरि महाविद्यालय के सामने तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने स्कूटी सवार छात्र-छात्राओं को टक्कर मार दी. हादसे की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. दुर्घटना में कई छात्र-छात्राएं घायल हुए हैं. जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. स्थानीय लोगों और छात्रों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है.
घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आसपास मौजूद लोगों और राहगीरों ने तुरंत घायल छात्रों की मदद की और उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के समय स्कॉर्पियो की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और यह दुर्घटना हो गई.
इस पूरी घटना का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है. सीसीटीवी फुटेज में दुर्घटना का पूरा घटनाक्रम साफ दिखाई दे रहा है, जो अब जांच का महत्वपूर्ण आधार बन गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी
स्थानीय छात्रों और क्षेत्रवासियों का कहना है कि महाविद्यालय के दोनों ओर बने स्पीड ब्रेकर काफी समय से घिस चुके हैं. उनकी ऊंचाई कम होने के कारण वाहन चालक यहां अपनी गति कम नहीं करते. जिससे अक्सर दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है. लोगों का आरोप है कि कई बार प्रशासन को इस संबंध में अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई.
मामले में क्षेत्राधिकारी (सीओ) प्रशांत कुमार ने बताया कि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत या तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. इसके बावजूद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि कॉलेज क्षेत्र में नए स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं. चेतावनी संकेतक लगाए जाएं. यातायात व्यवस्था को मजबूत किया जाए. जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.
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