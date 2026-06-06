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काशीपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने छात्रों को रौंदा, CCTV में कैद हुई घटना

काशीपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर ( ETV Bharat )