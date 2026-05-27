गंगा एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार स्कार्पियो ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई, 3 की मौत 5 घायल
मरने वालों में दो महिलाओं के साथ एक किशोरी भी शामिल. वहीं सड़क हादसे में 5 व्यक्ति घायल हुए है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 9:33 AM IST
रायबरेली: गंगा एक्सप्रेस वे पर मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. एक्सप्रेस वे पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से एक तेज रफ़्तार स्कार्पियो कार टकरा जाने से तीन लोगों की मौत हो गई.
मरने वालों में दो महिलाओं के साथ एक किशोरी भी शामिल है. वहीं सड़क हादसे में 5 व्यक्ति घायल हुए है. जिन्हें इलाज के लिये प्रतापगढ़ के सीएचसी भेजा गया है.
बताया जा रहा है एक परिवार दिल्ली से जौनपुर जा रहा था. रायबरेली जिले के सलोन थाना क्षेत्र के रसूलपुर गाँव के पास यह हादसा हुआ है.
प्रतापगढ़ और रायबरेली का बॉर्डर क्षेत्र पड़ने से सीओ सलोन व प्रतापगढ पुलिस भी सीएचसी संग्रामगढ़ पहुंची.
सीओ सलोन यदुराम पाल ने बताया की मंगलवार को रात के समय दिल्ली से जौनपुर जा रही एक कार एक्सप्रेसवे पर खड़े एक ट्रैक्टर से टकरा गई.
इस टक्कर में एक किशोरी समेत दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई. कार में सवार पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचा.
सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) संग्रामगढ़ में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.
बताया गया है कि सभी पीड़ित दिल्ली से अपने घर जौनपुर लौट रहे थे. इस हादसे की खबर मिलने के बाद मृतकों के परिजनों में शोक व्याप्त है.
सीओ ने अस्पताल पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह हादसा एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रैक्टर से कार के टकराने के कारण हादसा हुआ. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.
हादसे में समृद्धि (11), सरोज (35) और संगीता (22) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वहीं, समर्थ (4), नीरज सिंह (45), प्रतिमा सिंह (35), गुरुचरण सिंह (48) और सविता सिंह (40) गंभीर रूप से घायल हो गए.
घायलों को पहले प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से पांच लोगों को रायबरेली एम्स भेजा गया.