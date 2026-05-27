ETV Bharat / state

गंगा एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार स्कार्पियो ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई, 3 की मौत 5 घायल

गंगा एक्सप्रेस वे पर मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा. ( ETV Bharat )

रायबरेली: गंगा एक्सप्रेस वे पर मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. एक्सप्रेस वे पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से एक तेज रफ़्तार स्कार्पियो कार टकरा जाने से तीन लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में दो महिलाओं के साथ एक किशोरी भी शामिल है. वहीं सड़क हादसे में 5 व्यक्ति घायल हुए है. जिन्हें इलाज के लिये प्रतापगढ़ के सीएचसी भेजा गया है. बताया जा रहा है एक परिवार दिल्ली से जौनपुर जा रहा था. रायबरेली जिले के सलोन थाना क्षेत्र के रसूलपुर गाँव के पास यह हादसा हुआ है. प्रतापगढ़ और रायबरेली का बॉर्डर क्षेत्र पड़ने से सीओ सलोन व प्रतापगढ पुलिस भी सीएचसी संग्रामगढ़ पहुंची. सीओ सलोन यदुराम पाल ने बताया की मंगलवार को रात के समय दिल्ली से जौनपुर जा रही एक कार एक्सप्रेसवे पर खड़े एक ट्रैक्टर से टकरा गई. इस टक्कर में एक किशोरी समेत दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई. कार में सवार पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचा.