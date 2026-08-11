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फरीदाबाद में स्कॉर्पियो पेड़ से जा टकराई, 1 की मौत, 5 घायल, CCTV कैमरे में कैद हादसा

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के अटाली-कौराली रोड पर मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में खेड़ी कला निवासी 17 वर्षीय मनीष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हैं.

घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया अस्पताल : हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. घायलों की पहचान 36 साल के ओम प्रकाश , 38 साल के रिंकू, 38 साल के योगेश, 36 साल के सुनील और 38 साल के ओमवीर के रूप में हुई है. सभी फरीदाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

फरीदाबाद में स्कॉर्पियो पेड़ से जा टकराई (ETV Bharat)

क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो को सड़क से हटवाया : सूचना मिलते ही तिगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो को सड़क से हटवाया और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी है. तिगांव थाना प्रभारी रणवीर ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. हादसे में एक युवक की मौत हुई है, जबकि पांच घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है.