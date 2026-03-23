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हापुड़ में तेज रफ्तार रोडवेज बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, चालक की मौत, 11 यात्री घायल

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया

हापुड़ में सड़क हादसा
हापुड़ में सड़क हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 3:53 PM IST

2 Min Read
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हापुड़: जिले में सोमवार को यात्रियों को लेकर दिल्ली जा रही एक तेज रफ्तार रोडवेज बस अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे बस चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, हादसे में कंडक्टर सहित 10 लोग घायल हो गए. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त बस को हाईवे से हटाकर यातायात को सुचारू कराया.

जानकारी के अनुसार, थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में रोडवेज बस एक यात्रियों को लेकर पीलीभीत से दिल्ली जा रही थी. जब बस थाना बाबूगढ़ के नेशनल हाईवे 9 पर ग्राम उपेड़ा के पास पहुंची तो तेज रफ्तार होने के कारण अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकरा गई. डिवाइडर से टकराने के कारण बस डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी की बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण रोडवेज बस का चालक मंगल सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. जबकि कंडक्टर सहित 11 लोग घायल हो गए.

सूचना पर मौके पर थाना प्रभारी मुनीश प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया. जहां दो लोगों मेरठ रेफर किया गया. हाईवे पर सड़क हादसा होते ही अफरा तफरी मच गई.

रोडवेज बस हाईवे पर क्षतिग्रस्त होने के कारण जाम लग गया. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त रोडवेज बस को हाईवे से हटवाया और यातायात को सुचारू कराया. सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

मामले में नगर सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि रोडवेज बस पीलीभीत से दिल्ली जा रही थी, जो थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के हाईवे पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें बस चालक की मौत हो गई. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. क्रेन की सहायता से बस को हाईवे से हटाकर यातायात सुचारु कर दिया गया है.

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