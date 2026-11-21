खड़े ट्रक में पीछे से टकराई तेज रफ्तार बाइक, बारात से लौट रहे चाचा-भतीजे समेत 3 युवकों की मौत
रात के अंधेरे में ट्रक दिखाई न देने के कारण ये हादसा हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 3:10 PM IST
संतकबीरनगर: जिले के धनघटा थाना क्षेत्र स्थित तेलियागंज-रामजानकी मार्ग पर देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बारात से घर लौट रहे 3 युवकों की बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
धनघटा थाना क्षेत्र के ग्राम पारा हरगोविंद निवासी वैभव (19), श्यामू (21) और अमित सिंह (23) आपस में गहरे दोस्त थे. इनमें चाचा-भतीजे का रिश्ता भी था. तीनों युवक वैभव की बुआ के घर (उंचहारे, संतकबीरनगर) से बस्ती जिले के मुंडेरवा में एक बारात में शामिल होने गए थे. समारोह संपन्न होने के बाद तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर रात करीब 2 बजे अपने गांव लौट रहे थे.
जैसे ही उनकी बाइक जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर तेलियागंज-रामजानकी मार्ग पर पहुंची, सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से सीधी भिड़ंत हो गई. रात के अंधेरे में ट्रक दिखाई न देने के कारण ये हादसा हुआ.
घटना के बाद सड़क पर चीख-पुकार मच गई. वहां से गुजर रहे राहगीरों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी. प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के मुताबिक, सड़क किनारे खड़ा ट्रक ओवरलोड था और उस पर यातायात नियमों की पूरी तरह अनदेखी की गई थी. ट्रक में न तो पार्किंग लाइट जल रही थी और न ही पीछे कोई रिफ्लेक्टर लगा था. यहां तक कि ट्रक के पिछले हिस्से में नंबर प्लेट भी गायब थी.
ग्रामीणों का मानना है, ट्रक सही स्थान पर पार्क होता या उसमें इंडिकेटर-रिफ्लेक्टर लगे होते, तो तीन जिंदगियां बच जाती. आक्रोशित लोगों ने प्रशासन से सड़कों पर अवैध रूप से खड़े होने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने की मांग की है.
धनघटा थाना अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया, दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया गया. आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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