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खड़े ट्रक में पीछे से टकराई तेज रफ्तार बाइक, बारात से लौट रहे चाचा-भतीजे समेत 3 युवकों की मौत

संतकबीरनगर में भीषण सड़क हादसा: बारात से लौट रहे चाचा-भतीजे समेत तीन युवकों की मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

संतकबीरनगर: जिले के धनघटा थाना क्षेत्र स्थित तेलियागंज-रामजानकी मार्ग पर देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बारात से घर लौट रहे 3 युवकों की बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

धनघटा थाना क्षेत्र के ग्राम पारा हरगोविंद निवासी वैभव (19), श्यामू (21) और अमित सिंह (23) आपस में गहरे दोस्त थे. इनमें चाचा-भतीजे का रिश्ता भी था. तीनों युवक वैभव की बुआ के घर (उंचहारे, संतकबीरनगर) से बस्ती जिले के मुंडेरवा में एक बारात में शामिल होने गए थे. समारोह संपन्न होने के बाद तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर रात करीब 2 बजे अपने गांव लौट रहे थे.