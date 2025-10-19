ETV Bharat / state

प्रयागराज में तेज रफ्तार जगुआर कार ने 8 लोगों को रौंदा; एक की मौके पर मौत, ड्राइवर नशे में था

डीसीपी नगर मनीष शांडिल्य ने बताया, कार की टक्कर से 55 वर्षीय प्रदीप पटेल की मौत हुई है. घायलों अस्पताल में भर्ती कराए गये हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
प्रयागराज में रफ्तार का कहर, दो की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 7:22 PM IST

Updated : October 19, 2025 at 7:46 PM IST

2 Min Read
प्रयागराज: प्रयागराज में तेज रफ्तार जगुआर कार ने 8 लोगों को रौंद दिया. हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं कार ड्राइवर समेत सात अन्य लोग घायल घायल हो गये. घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं. उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. यह हादसा धूमनगंज थाना क्षेत्र के राजरूपपुर में हुआ. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा- नशे में था ड्राइवर: मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार की स्पीड बहुत अधिक थी. हाई स्पीड के कारण कार अनियंत्रित हो गई. जगुआर कार के ड्राइवर ने एक के बाद एक 8 लोगों को रौंद दिया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार ड्राइवर नशे में धुत था.

प्रयागराज में सड़क हादसा (Video Credit: ETV Bharat)

पुलिस ने कार को कब्जे में लिया: प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि जगुआर का नंबर UP 70 DQ 0070 है. मौके पर पहुंची राजरूपपुर थाने की पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया. कार चलाने वाला युवक कामधेनु दुकान के मालिक का भतीजा बताया जा रहा है. वह अकेले कार ड्राइव कर रहा था. कार की स्पीड बहुत अधिक थी.

जानकारी देते डीसीपी नगर मनीष शांडिल्य (Video Credit: ETV Bharat)

लोगों ने कार में तोड़फोड़ की: हादसे में मारे गये एक व्यक्ति का नाम प्रदीप पटेल है. वह 55 साल का था. वह इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम करता था. नाराज परिजनों ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से इनकार कर दिया. इस हादसे में जगुआर कार का ड्राइवर भी घायल हो गया. वह कार में ही पड़ा मिला था. नाराज लोगों ने कार में तोड़फोड़ की. तेज रफ्तार जगुआर ने कई दूसरे वाहनों को भी टक्कर मारी थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया.

Photo Credit: ETV Bharat
हादसे के बाद लोगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की (Photo Credit: ETV Bharat)

कार ने कई गाड़ियों में मारी टक्कर: डीसीपी नगर मनीष शांडिल्य ने बताया कि तेज रफ्तार जगुआर कार सड़क के किनारे खड़ी ठेला, स्कूटी, कार और बाइक को टक्कर मारी थी. इसकी चपेट में आने से कार ड्राइव समेत सात लोग घायल हो गये. इस हादसे में राजरूपपुर निवासी सुनील कुमार, उमेश चंद्र, आयुष, स्वाति, शुभम, सनी जगुआर कार की टक्कर से घायल हो गए. उनका इलाज किया जा रहा है.

