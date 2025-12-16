ETV Bharat / state

दिल्ली के शाहदरा में तेज रफ्तार ई-रिक्शा ने स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत

नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा जिले में सड़क हादसा का मामला सामने आया है. यहां जगतपुरी क्षेत्र में डेरा बाबा करण सिंह गुरुद्वारा के पास तेज रफ्तार ई-रिक्शा स्कूटी को टक्कर मारने के बाद पलट गया. मिली जानकारी के अनुसार, घटना सोमवार की शाम की है, जब बुजुर्ग दंपती स्कूटी पर गुरुद्वारे से घर जा रहे थे. ई-रिक्शा के पलटने के बाद उसकी चपेट में आए स्कूटी सवार दंपती घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी.

घायल महिला को पहले लक्ष्मी नगर स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मेट्रो अस्पताल, प्रीत विहार रेफर कर दिया गया. हालांकि वहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. फिलहाल मृतक महिला के शव को जीटीबी अस्पताल में सुरक्षित रखवाया गया है. वहीं हादसे में बुजुर्ग को भी चोटें आईं है और उन्हें गोयल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

मृतक महिला की पहचान 76 वर्षीय सतनाम कौर के रूप में की गई है. वहीं उनके पति राजेंद्र सिंह का इलाज जारी है. मामले में पुलिस की ओर से ई-रिक्शा चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है. साथ ही दुर्घटना के कारणों की जांच भी की जा रही है. गहन जांच के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला जा रहा है. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने लापरवाह ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

