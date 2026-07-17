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मकराना: तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को 40 फीट घसीटा, युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत

मकराना के घाटी चौराहे पर बाइक सवार युवक को कुचलने के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया.

MAKRANA DUMPER ACCIDENT
एसपी ऑफिस, डीडवाना कुचामन (ETV Bharat Kuchamancity)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 17, 2026 at 5:14 PM IST

3 Min Read
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डीडवाना कुचामन: जिले के मकराना शहर के निकट घाटी चौराहे पर शुक्रवार को एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि डंपर बाइक और युवक को करीब 40 फीट तक घसीटता हुआ ले गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद डंपर चालक वाहन सहित फरार हो गया. इस घटना से आक्रोशित परिजनों, स्थानीय व्यापारियों और लोगों ने घाटी चौराहे पर सड़क जाम कर दिया और आरोपी डंपर चालक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की.

40 फीट दूर तक घसीटा: थाना प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि गोडाबास इमाम चौक निवासी मोहम्मद मकसूद शुक्रवार को अपनी मोटरसाइकिल से बोरावड़ रोड से मकराना की ओर आ रहे थे. इसी दौरान मकराना की ओर से बोरावड़ जाते हुए एक तेज गति वाले डंपर ने घाटी चौराहे पर उनकी बाइक को टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर की रफ्तार इतनी अधिक थी कि डंपर बाइक समेत युवक को लगभग 40 फीट दूर तक घसीटता चला गया. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. उन्होंने एंबुलेंस की मदद से घायल युवक को राजकीय उप जिला चिकित्सालय मकराना पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन: हादसे के बाद पूरे इलाके में भारी आक्रोश फैल गया. मृतक के परिजनों, व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने घाटी चौराहे पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में डंपर चालक लगातार तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हैं, जिसके कारण बार-बार हादसे हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि मात्र तीन दिन पहले भी एक डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मारकर घायल कर दिया था, लेकिन पुलिस की नाकाफी कार्रवाई के कारण ऐसे हादसे थम नहीं रहे हैं.

डंपर चालक की तलाश जारी: थानाधिकारी का कहना है कि डंपर और चालक की पहचान कर ली गई है तथा गिरफ्तारी के प्रयास तेजी से चल रहे हैं. मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा और लोगों को समझाइश दी जा रही थी. जाम खुलवाने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे थे. उन्होंने बताया कि डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी की तलाश जारी है और डंपर को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है.

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