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मकराना: तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को 40 फीट घसीटा, युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत

एसपी ऑफिस, डीडवाना कुचामन ( ETV Bharat Kuchamancity )

डीडवाना कुचामन: जिले के मकराना शहर के निकट घाटी चौराहे पर शुक्रवार को एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि डंपर बाइक और युवक को करीब 40 फीट तक घसीटता हुआ ले गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद डंपर चालक वाहन सहित फरार हो गया. इस घटना से आक्रोशित परिजनों, स्थानीय व्यापारियों और लोगों ने घाटी चौराहे पर सड़क जाम कर दिया और आरोपी डंपर चालक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. 40 फीट दूर तक घसीटा: थाना प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि गोडाबास इमाम चौक निवासी मोहम्मद मकसूद शुक्रवार को अपनी मोटरसाइकिल से बोरावड़ रोड से मकराना की ओर आ रहे थे. इसी दौरान मकराना की ओर से बोरावड़ जाते हुए एक तेज गति वाले डंपर ने घाटी चौराहे पर उनकी बाइक को टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर की रफ्तार इतनी अधिक थी कि डंपर बाइक समेत युवक को लगभग 40 फीट दूर तक घसीटता चला गया. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. उन्होंने एंबुलेंस की मदद से घायल युवक को राजकीय उप जिला चिकित्सालय मकराना पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसे भी पढ़ें- दर्दनाक हादसा: डंपर की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत, एक गंभीर घायल