ग्रेटर नोएडा में डंपर की टक्कर से बाइक सवार तीन युवकों की मौत, डंपर चालक फरार

ग्रेटर नोएडा में अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार तीन युवकों को टक्कर मार दी. बाइक के उड़ गए परखच्चे

डंपर की टक्कर से तीन युवकों की मौत
डंपर की टक्कर से तीन युवकों की मौत
ETV Bharat Delhi Team

Published : November 1, 2025 at 6:45 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा स्थित दादरी कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार तीन युवकों को टक्कर मार दी. जिससे तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं डंपर चालक डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गया है.

पुलिस द्वारा डंपर को कब्जे में ले लिया गया है. गाड़ी नंबर के आधार पर डंपर चालक और उसके मालिक की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है. वहीं घटना के संबंध में मृतक युवकों के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है. हादसा दादरी थाना क्षेत्र में स्थित हेयर कंपनी के पास हुई. मृतकों की पहचान मोंटू उम्र 19 वर्ष, श्वेत उम्र 19 वर्ष और रोहित उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम शेरपुर, थाना सिकंद्राबाद जनपद बुलंदशहर के रूप में हुई है.

तीनों युवक किसी कार्य से बाइक पर सवार होकर दादरी की ओर जा रहे थे. तभी हायर कंपनी के पास सामने से आ रहे डंपर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे. हादसे के बाद चालक डंपर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है. कोतवाली पुलिस का कहना है कि मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है.

DUMPER HIT BIKE IN DADRI
ROAD ACCIDENT IN DADRI
डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर
ROAD ACCIDENT IN GREATER NOIDA

