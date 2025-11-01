ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा में डंपर की टक्कर से बाइक सवार तीन युवकों की मौत, डंपर चालक फरार

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा स्थित दादरी कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार तीन युवकों को टक्कर मार दी. जिससे तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं डंपर चालक डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गया है.

पुलिस द्वारा डंपर को कब्जे में ले लिया गया है. गाड़ी नंबर के आधार पर डंपर चालक और उसके मालिक की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है. वहीं घटना के संबंध में मृतक युवकों के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है. हादसा दादरी थाना क्षेत्र में स्थित हेयर कंपनी के पास हुई. मृतकों की पहचान मोंटू उम्र 19 वर्ष, श्वेत उम्र 19 वर्ष और रोहित उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम शेरपुर, थाना सिकंद्राबाद जनपद बुलंदशहर के रूप में हुई है.