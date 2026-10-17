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दिल्ली: तेज रफ्तार DTC बस का कहर, कई वाहनों को मारी टक्कर, एक की मौत और कई घायल

तेज रफ्तार DTC बस का कहर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में शनिवार सुबह तेज रफ्तार डीटीसी बस ने कई वाहन सवार लोगों को टक्कर मार दी. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव की कार्रवाई शुरू की.

पुलिस के अनुसार, शनिवार सुबह आनंद पर्वत इलाके में एक डीटीसी बस ने कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. बस की टक्कर इतनी गंभीर थी कि हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए. दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई. हादसे के कारणों और बस की रफ्तार को लेकर फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है.