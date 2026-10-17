दिल्ली: तेज रफ्तार DTC बस का कहर, कई वाहनों को मारी टक्कर, एक की मौत और कई घायल
मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है
Published : October 17, 2026 at 11:49 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में शनिवार सुबह तेज रफ्तार डीटीसी बस ने कई वाहन सवार लोगों को टक्कर मार दी. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव की कार्रवाई शुरू की.
पुलिस के अनुसार, शनिवार सुबह आनंद पर्वत इलाके में एक डीटीसी बस ने कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. बस की टक्कर इतनी गंभीर थी कि हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए. दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई. हादसे के कारणों और बस की रफ्तार को लेकर फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है.
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
वहीं, मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस उसकी पहचान करने के प्रयास कर रही है, ताकि उसके परिजनों को सूचना दी जा सके.
हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से इलाके में हलचल का माहौल बना हुआ है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. बस चालक की भूमिका और हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जाएगी.
बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है. दिल्ली में आए दिन डीटीसी बसों की टक्कर की खबरें आती रहती है. बीते दिनों यानि बुधवार को दिल्ली के कैंटोनमेंट इलाके में डीटीसी बस और डंपर की आपस में टक्कर हो गई. इस टक्कर के कारण दिल्ली कैंटोनमेंट क्षेत्र में अफरा- तफरी मच गई. घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना दिल्ली कैंट फ्लाईओवर से धौला कुआं की ओर जाने वाले रास्ते पर लाल बत्ती के पास हुई है. हादसे में घायल दोनों चालकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे में किसी और के हताहत होने या गंभीर रूप से घायल होने की आधिकारिक और जानकारी अभी सामने नहीं आई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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