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कन्नौज में सेना में भर्ती की तैयारी करने वाला युवक हुआ रफ्तार के कहर का शिकार, मौके पर ही हुई मौत

कन्नौज जिले के तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के बछज्जापुर गांव के पास उस समय मातम और आक्रोश का माहौल बन गया, जब आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे एक युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि युवक रोज की तरह सुबह दौड़ का अभ्यास कर रहा था.

हादसा इतना भीषण था कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव उठाने से इनकार कर दिया और सड़क पर जाम लगा दिया.

कन्नौज: जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई. सेना में भर्ती होकर देश की सेवा का सपना देख रहे एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई. युवक सुबह दौड़ का अभ्यास कर रहा था, तभी तेज रफ्तार डीसीएम गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी.

इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक डीसीएम ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

हादसे की सूचना मिलते ही परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने शव उठाने से साफ इनकार कर दिया और सड़क पर जाम लगा दिया. करीब दो घंटे तक सड़क पूरी तरह जाम रही, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया.



घटना की सूचना मिलते ही तिर्वा, ठठिया और इंदरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. इसके साथ ही क्षेत्राधिकारी (सीओ) तिर्वा भी घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर उन्हें शांत कराने का प्रयास किया. पुलिस और प्रशासन लगातार परिजनों को समझाने में जुटे रहे.



वहीं, मृतक की पहचान परसोया निवासी सत्यम (20) पुत्र महिपाल के रूप में हुई है. नाराज परिजन ऊर्जा मंत्री कैलाश सिंह राजपूत को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे. पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया और कार्रवाई का भरोसा दिया. घटना के चलते काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा. सीओ कुलवीर सिंह ने बताया परिजनों को समझाया जा रहा है. तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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