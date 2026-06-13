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सहारनपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक में मारी टक्कर, एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

मरने वालों में बाइक चला रहा युवक, मां, बहन और ढाई साल की बेटी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

एक ही परिवार के चार लोगों की मौत.
एक ही परिवार के चार लोगों की मौत. (Photo Credit; Saharanpur Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 7:04 PM IST

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सहारनपुर : थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र में शनिवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. बेहट रोड स्थित धौलाकुआं के पास तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने बाइक सवार परिवार को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार चारों लोगों की मौत हो गई. मृतकों में एक युवक, उसकी मां, बहन और ढाई वर्षीय मासूम बेटी शामिल हैं. एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत से गांव मलकपुर में शोक की लहर दौड़ गई.

मलकपुर निवासी लविश (26) अपनी मां राजदुलारी (55), बहन अंजना उर्फ तन्नु (20) और ढाई साल की बेटी रूही के साथ बाइक से अपनी ससुराल कोठड़ी से गांव लौट रहा था. धौलाकुआं के पास पीछे से तेज रफ़्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. बाइक सवार सभी सड़क पर दूर जा गिरे. बाइक के भी परखच्चे उड़ गए. मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

मामले की जांच के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है. (Video Credit; ETV Bharat)

ग्रामीण राहगीरों की मदद से घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद चारों को मृत घोषित कर दिया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और सभी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस हादसे की जांच पड़ताल में लगी है.

परिजनों ने बताया कि लविश परिवार का मेहनती और जिम्मेदार सदस्य था. वह मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करता था. तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर था और 2022 में उसकी शादी हुई थी. उसके परिवार में पत्नी, एक बेटा और बेटी रूही थी. ग्रामीणों ने बताया, मां राजदुलारी परिवार की बुजुर्ग सदस्य थीं, जबकि अंजना की उम्र अभी महज 20 वर्ष थी. एक ही परिवार के चार लोगों की अर्थी उठने की घटना ने पूरे क्षेत्र को गम में डुबो दिया है.

एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि हादसे में बच्ची समेत एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हुई है. पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. दुर्घटना के बाद स्विफ्ट डिजायर कार चालक के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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