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सहारनपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक में मारी टक्कर, एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

एक ही परिवार के चार लोगों की मौत. ( Photo Credit; Saharanpur Police )

सहारनपुर : थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र में शनिवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. बेहट रोड स्थित धौलाकुआं के पास तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने बाइक सवार परिवार को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार चारों लोगों की मौत हो गई. मृतकों में एक युवक, उसकी मां, बहन और ढाई वर्षीय मासूम बेटी शामिल हैं. एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत से गांव मलकपुर में शोक की लहर दौड़ गई. मलकपुर निवासी लविश (26) अपनी मां राजदुलारी (55), बहन अंजना उर्फ तन्नु (20) और ढाई साल की बेटी रूही के साथ बाइक से अपनी ससुराल कोठड़ी से गांव लौट रहा था. धौलाकुआं के पास पीछे से तेज रफ़्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. बाइक सवार सभी सड़क पर दूर जा गिरे. बाइक के भी परखच्चे उड़ गए. मौके पर अफरा-तफरी मच गई. मामले की जांच के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है. (Video Credit; ETV Bharat)