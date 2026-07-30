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कानपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, संजय वन में दुकान के बाहर खड़े तीन लोगों को रौंदा, एक की मौत

कानपुर: साउथ के किदवई नगर थाना क्षेत्र स्थित संजय वन में मंगलवार की देर रात एक तेज रफ्तार सफारी कार ने तीन लोगों को रौंद दिया. अनियंत्रित कार पहले सड़क किनारे लगे पेड़ से टकराते हुए वहां खड़ी स्कूटी पर बैठे दो युवकों को रौंदते हुए बिरयानी की दुकान के लोहे के काउंटर में जा घुसी. हादसे में संतोष पाल की मौत हो गई. वहीं, घायल अभय रावत और शुभम अग्निहोत्री की हालत गंभीर बनी हुई है. दोनों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।





जानकारी के मुताबिक कानपुर देहात के रहने वाले संतोष पाल चचेरे भाई देवेंद्र पाल की संजय वन स्थित बिरयानी की दुकान पर काम करता था. घटना के समय दुकान बंद करने की तैयारी चल रही थी, जबकि अभय और शुभम स्कूटी पर बैठकर बिरयानी खा रहे थे. इस बीच तेज रफ्तार सफारी कार ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया.



हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय दुकानदारों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और कार के नीचे दबे तीनों घायलों को बाहर निकाला. पुलिस सभी को हैलट अस्पताल लेकर पहुंची, जहां इलाज के दौरान संतोष पाल की मौत हो गई.



पुलिस जांच में सामने आया है कि कार पर अधिवक्ता और हाईकोर्ट लिखा है. पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं इकलौते बेटे की मौत से संतोष के परिवार में शोक का माहौल है.



किदवई नगर थाना प्रभारी विजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसे के बाद कार चालक को हिरासत में लेकर उसका मेडिकल कराया है. मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.





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