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बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार का कहर; CISF दरोगा और एक युवक को रौंदा

बुलंदशहर: कोतवाली देहात क्षेत्र में हुए हादसे में सीआईएसएफ दरोगा समेत दो लोगों की जान चली गई. तेज रफ्तार कार ने दरोगा अशोक कुमार और एक अन्य युवक जितेंद्र को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने कार सवार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

घटना गांव कुड़वाल बनारस की है. दरोगा अशोक कुमार बुलंदशहर के ही रहने वाले हैं और फिलहाल छुट्टी पर आए थे. गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे कुड़वाल बनारस स्थित एक दुकान से सामान लेकर अपनी बाइक पर बांध रहे थे. बताते हैं कि इसी दौरान एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मारी और फिर पास में ही खड़े जितेंद्र को रौंदते हुए खंभे से जा टकराई. हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे के बाद मौके पर मौजूद गुस्साए लोगों ने गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की और सड़क को जाम कर दी. सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची. गुस्साए लोगों ने कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.