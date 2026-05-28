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बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार का कहर; CISF दरोगा और एक युवक को रौंदा

दोनों की मौके पर ही मौत, गुस्साए लोगों ने कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया

बुलंदशहर में हादसा.
बुलंदशहर में हादसा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 5:15 PM IST

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बुलंदशहर: कोतवाली देहात क्षेत्र में हुए हादसे में सीआईएसएफ दरोगा समेत दो लोगों की जान चली गई. तेज रफ्तार कार ने दरोगा अशोक कुमार और एक अन्य युवक जितेंद्र को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने कार सवार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

घटना गांव कुड़वाल बनारस की है. दरोगा अशोक कुमार बुलंदशहर के ही रहने वाले हैं और फिलहाल छुट्टी पर आए थे. गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे कुड़वाल बनारस स्थित एक दुकान से सामान लेकर अपनी बाइक पर बांध रहे थे. बताते हैं कि इसी दौरान एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मारी और फिर पास में ही खड़े जितेंद्र को रौंदते हुए खंभे से जा टकराई. हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे के बाद मौके पर मौजूद गुस्साए लोगों ने गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की और सड़क को जाम कर दी. सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची. गुस्साए लोगों ने कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

इधर, पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत किया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इसके साथ ही पुलिस ने मृतकों के परिजनों को भी हादसे की सूचना दी. जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. इस बारे में काला आम पुलिस चौकी इंचार्ज अमित के मुताबिक, CISF के दरोगा का अभी पोस्टमार्टम हुआ है. जबकि दूसरे मृतक जितेंद्र का पोस्टमार्टम पहले ही हो चुका है. पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

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