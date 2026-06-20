'जाको रखे साईंया मार सके ना कोय', टोटो को बचाने के दौरान डिवाइडर से टकराकर हवा में उड़ी कार

'जाको रखे साईंया मार सके ना कोय', टोटो को बचाने के दौरान डिवाइडर से टकराकर हवा में उड़ी कार
कोडरमा में एक तेज रफ्तार कार टोटो और बाइक को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से टकरा गई. हादसे में सभी कार सवार बाल-बाल बचे.
Published : June 20, 2026 at 3:36 PM IST
कोडरमा: कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र स्थित चंदवारा बाजार में एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया. टोटो चालक और मोटरसाइकिल चालक की कथित लापरवाही के कारण एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई. हादसा इतना जोर का था कि टक्कर के बाद कार डिवाइडर से टकरा कर हवा में उछल गई.
गनीमत रही कि इस घटना में कार में सवार कोई हताहत नहीं हुई. यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. कार डिवाइडर से इतनी तेज टकराई की पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. लेकिन कार के अंदर बैठे लोगों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा. वहीं टोटो चालक मौका देख कर घटनास्थल से फरार हो गया. कार सवार का कहना है कि वे लोग पटना जा रहे थे. इसी दौरान यह हादसा हो गया.
प्रत्यक्षदर्शियों घटना के बारे में दी जानकारी
वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टोटो चालक सवारी बैठाकर बिना पीछे और आगे का ट्रैफिक देखे सीधे 4 लेन हाइवे की ओर मुड़ गया. उसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही कार चालक ने टोटो को बचाने की भरसक कोशिश की. लेकिन कार का संतुलन बिगड़ गया और सीधे डिवाइडर से जा टकराई. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में कार में सवार सभी चार लोग सुरक्षित बच गए और बड़ा हादसा टल गया.
यह घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है. स्थानीय लोगों ने कहा कि आखिर हाइवे और व्यस्त सड़कों पर यातायात नियमों की अनदेखी कब तक होती रहेगी. बिना देखे सड़क पर मुड़ना और गलत तरीके से वाहन चलाना क्या दूसरों की जान को जोखिम में डालना नहीं है. इसके साथ ही लोगों ने राफ्तार को नियंत्रित करने के लिए स्पीड ब्रेकर की मांग कर रहे हैं.
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