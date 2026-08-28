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हरिद्वार में तेज रफ्तार कार ने गायों को कुचला, मौके पर मौत, कथित समाजसेवी पर आरोप

बताया जा रहा है कि जिस कार से हादसा हुआ, उससे जुड़े व्यक्ति की पहचान एक कथित समाजसेवी के रूप में बताई जा रही है

HARIDWAR BAIRAGI CAMP ACCIDENT
हरिद्वार में तेज रफ्तार कार ने गायों को कुचला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 28, 2026 at 7:33 PM IST

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हरिद्वार: कनखल थाना क्षेत्र के बैरागी कैंप में देर रात तेज रफ्तार और बेकाबू कार ने सड़क पर जा रही तीन गायों को कुचल दिया. हादसे में तीनों गायों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद कार में सवार बताया जा रहा व्यक्ति वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, देर रात एक कार बैरागी कैंप क्षेत्र से गुजर रही थी. इसी दौरान सड़क पर मौजूद तीन गायें कार की चपेट में आ गईं. टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों गायों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई.

बताया जा रहा है कि जिस कार से हादसा हुआ, उससे जुड़े व्यक्ति की पहचान एक कथित समाजसेवी के रूप में बताई जा रही है. हालांकि, पुलिस की जांच में अभी यह स्पष्ट होना बाकी है कि हादसे के समय वाहन कौन चला रहा था. बताया जा रहा है कि संबंधित व्यक्ति सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो बनाकर नशे और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाता है.

घटना की सूचना मिलने पर कनखल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को कब्जे में ले लिया. वहीं तीन गायों की मौत के बाद गौसेवा और गौरक्षा करने वाले लोगों की चुप्पी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. वही आरोप ये भी लग रहे हैं कि रात के वक्त कार चालक नशे में था और तेज रफ्तार में उसने कार को दौड़ा रहा था. गाय को कुचलना के बाद कर चालक वहां रुका नहीं और मौके से फरार हो गया. वहीं पुलिस ने आरोपी कर चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है.

सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि कार को कब्जे लिया गया है. आरोपी कार चालक की तलाश की जा रही है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही लोगों से भी जानकारी जुटा रही है. मामले में आरोपी कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है.

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