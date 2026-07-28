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मेरठ में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार सुबेदार मेजर को कुचला, मौत

मिलिट्री अस्पताल में उपचार के दौरान सुबेदार मेजर ने तोड़ा दम

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 7:10 PM IST

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मेरठ : थाना लालकुर्ती क्षेत्र अंतर्गत रुड़की रोड पर सोमवार शाम हुए सड़क हादसे में 2-सिग्नल हेडक्वार्टर में तैनात 56 वर्षीय सूबेदार मेजर अरविंद कुमार झा की दर्दनाक मौत हो गई. तेज रफ्तार और अनियंत्रित कार की भीषण टक्कर में सूबेदार मेजर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्होंने मिलिट्री अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया.

जानकारी के अनुसार, मूल रूप से झारखंड निवासी सूबेदार मेजर अरविंद कुमार झा सोमवार शाम करीब 7.30 बजे अपनी स्कूटी से किसी काम से निकले थे. जैसे ही वे रुड़की रोड पर सड़क पार करने लगे, तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयंकर थी कि सूबेदार मेजर हवा में उछलकर काफी दूर जा गिरे और गंभीर रूप से लहूलुहान हो गए. कार की स्पीड और टक्कर का प्रभाव इतना जोरदार था कि चारों एयरबैग तुरंत खुल गए. कार और स्कूटी दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.

​धमाके जैसी आवाज सुनकर पास स्थित 2-सिग्नल हेडक्वार्टर के गेट पर तैनात आर्मी के जवान मौके की ओर दौड़े. सैन्यकर्मियों ने आनन-फानन में आरोपी कार चालक को मौके पर ही दौड़कर पकड़ लिया. जवानों ने आरोपी युवक को पुलिस को सौंप दिया. घायल सूबेदार मेजर को तत्काल मिलिट्री अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.

​हादसे के बाद से ही लालकुर्ती थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. जब मीडिया ने लालकुर्ती थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार से आरोपी चालक की पहचान और उम्र को लेकर सवाल किए तो उन्होंने टालमटोल रवैया अपनाया.

​सीओ कैंट संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि ​सोमवार शाम रुड़की रोड पर स्कूटी सवार सूबेदार मेजर अरविंद कुमार झा को एक कार ने टक्कर मार दी थी. कार चालक का गाड़ी पर से नियंत्रण खो जाने के कारण यह हादसा हुआ. मिलिट्री अस्पताल से मिले मीमो के आधार पर पुलिस को मौत की सूचना मिली. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. दुर्घटनाग्रस्त कार और स्कूटी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. परिजनों की ओर से तहरीर मिली है, जिस पर मुकदमा लिखा गया है. इसमें निष्पक्ष जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी.

सूबेदार मेजर अरविंद कुमार झा अपने पीछे पत्नी, दो पुत्र और एक पुत्री छोड़ गए हैं. इस घटना से जहां उनके परिवार और सैन्य छावनी क्षेत्र में भारी शोक और रोष व्याप्त है. सेना के अधिकारियों के अनुसार, पोस्टमार्टम के पश्चात पार्थिव शरीर को परिजनों को सौंपा जाएगा, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा.

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