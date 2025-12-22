ETV Bharat / state

दिल्ली में बेकाबू कार ने मचाई तबाही- पहले 4 गाड़ियों को मारी टक्कर, फिर ट्रक से भिड़ी, बाल-बाल बचा ड्राइवर

दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र के सर्विस लेन पर तेज रफ्तार कार द्वारा ट्रक को टक्कर मारने का मामला सामने आया है.

तेज रफ्तार कार द्वारा ट्रक को टक्कर
तेज रफ्तार कार द्वारा ट्रक को टक्कर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 22, 2025 at 4:14 PM IST

Updated : December 22, 2025 at 4:23 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने पहले चार गाड़ियों को टक्कर मारी और उसके बाद ओखला फेस वन इलाके के सर्विस लेन पर सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे जोरदार टक्कर दे मारा. इसके बाद कार के परखच्चे उड़ गए, टक्कर इतनी जोरदार कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह जर्जर हो गया. गनीमत रहा कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई. वहीं कार का ड्राइवर भी सुरक्षित बाहर निकल गया.

तेज रफ्तार कार द्वारा ट्रक को टक्कर: जब घटनास्थल पर मौजूद लोगों से इस बारे में पूछा गया तो कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि हम अंदर बैठकर खाना खा रहे थे तभी एक जोरदार टक्कर की आवाज आई. जब बाहर निकले तो देखा कि एक कार ने ट्रक के पीछे से भीषण टक्कर मारी है, जिसमें कर का अगला हिस्सा पूरी तरह खत्म हो चुका है लेकिन ड्राइवर अंदर से सुरक्षित निकला.

दिल्ली के ओखला में सड़क हादसा (ETV Bharat)

सर्विस लाइन पर तेज रफ्तारी: दूसरे प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि गाड़ी की स्पीड तकरीबन 120 किलोमीटर के करीब थी और सर्विस लाइन पर इतनी तेज रफ्तार गाड़ी को चलाने की जरूरत क्या थी. इस कार ने एक्सीडेंट होने से पहले इसी सर्विस लेन पर चार गाड़ियों को टक्कर मारा, इसके बाद सामने ट्रक के पीछे जोरदार टक्कर मारा है. गनीमत रहा की सड़क पर कोई व्यक्ति नहीं चल रहा था अन्यथा यहां बड़ा हादसा हो जाता था. कार ड्राइवर पूरी तरह सुरक्षित है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है.

दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया और क्रेन के माध्यम से गाड़ी को खींचकर ओखला औद्योगिक क्षेत्र थाना ले गई है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

बता दें कि दिल्ली में अक्सर रफ्तार का कहर देखने को मिलता है जबकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बढ़ते ठंड और कुहरे को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया है कि राजधानी में गाड़ी चलाते समय लोग अपने गाड़ी की रफ्तार पर कंट्रोल रखें. इसके बावजूद आज फिर से एक बार दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र के सर्विस लेन पर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला.

Last Updated : December 22, 2025 at 4:23 PM IST

