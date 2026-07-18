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फिरोजाबाद में खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, मां-बेटे की मौत, पिता- बेटी समेत तीन घायल, कार के परखच्चे उड़े

फिरोजाबाद : मक्खनपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को आगरा की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक में घुस गई. कार सवार मां-बेटे की मौके पर मौत हो गई. घटना में मृतका के पति और दो साल की बेटी को भी चोटें आई हैं. चालक भी घायल है. तीनों का इलाज चल रहा है. परिवार मैनपुरी का रहने वाला है. हादसा जरौली-मक्खनपुर बाईपास पर हुआ.

मैनपुरी जनपद के कुरावली डाकघर वाली गली निवासी सचिन कुमार अपनी पत्नी राखी वर्मा, बेटा अग्रिम, बेटी आराध्या और एक अन्य व्यक्ति यश प्रताप पुत्र संजीव कुमार के साथ कार से आगरा की तरफ से लौट रहे थे. बिल्टीगढ़ चौराहे के पास कार खड़े ट्रक से टकरा गयी. हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. घटना स्थल पर चीख-पुकार मच गई.

स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम 112 को दी. जानकारी मिलने के बाद थाना मक्खनपुर पुलिस के अलावा सीओ शिकोहाबाद और अपर पुलिस अधीक्षक देहात अनुज चौधरी मौके पर पहुंचे. हादसे के शिकार लोगो को एम्बुलेंस के जरिये जिला अस्पताल भिजवाया जहां डॉक्टरों ने मां राखी और बेटा अग्रिम को मृत घोषित कर दिया.