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फिरोजाबाद में खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, मां-बेटे की मौत, पिता- बेटी समेत तीन घायल, कार के परखच्चे उड़े

हादसा जरौली-मक्खनपुर बाईपास पर हुआ. परिवार मैनपुरी का रहने वाला है. पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया है.

कार के परखच्चे उड़े.
कार के परखच्चे उड़े. (Photo Credit; Firozabad Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 10:49 PM IST

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फिरोजाबाद : मक्खनपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को आगरा की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक में घुस गई. कार सवार मां-बेटे की मौके पर मौत हो गई. घटना में मृतका के पति और दो साल की बेटी को भी चोटें आई हैं. चालक भी घायल है. तीनों का इलाज चल रहा है. परिवार मैनपुरी का रहने वाला है. हादसा जरौली-मक्खनपुर बाईपास पर हुआ.

मैनपुरी जनपद के कुरावली डाकघर वाली गली निवासी सचिन कुमार अपनी पत्नी राखी वर्मा, बेटा अग्रिम, बेटी आराध्या और एक अन्य व्यक्ति यश प्रताप पुत्र संजीव कुमार के साथ कार से आगरा की तरफ से लौट रहे थे. बिल्टीगढ़ चौराहे के पास कार खड़े ट्रक से टकरा गयी. हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. घटना स्थल पर चीख-पुकार मच गई.

स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम 112 को दी. जानकारी मिलने के बाद थाना मक्खनपुर पुलिस के अलावा सीओ शिकोहाबाद और अपर पुलिस अधीक्षक देहात अनुज चौधरी मौके पर पहुंचे. हादसे के शिकार लोगो को एम्बुलेंस के जरिये जिला अस्पताल भिजवाया जहां डॉक्टरों ने मां राखी और बेटा अग्रिम को मृत घोषित कर दिया.

सचिन की हालत गंभीर है. बेटी आराध्या और यश प्रताप की हालत खतरे से बाहर है. अपर पुलिस अधीक्षक देहात अनुज चौधरी ने बताया कि बिल्टीगढ़ चौराहे पर खड़े ट्रक से कार के टकराने के कारण यह हादसा हुआ है. जिसमें एक बालक और महिला की मौत हुयी है. मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है. ट्रक चालक के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है.

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