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बागपत: तेज रफ्तातार कार तालाब मे गिरी, 3 युवक बाल बाल बचे

चालक को नींद आने से कार हादसे का शिकार, पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाई तीन की जान

कार दुर्घटना में तीन लोग बाल-बाल बचे
कार दुर्घटना में तीन लोग बाल-बाल बचे (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 6:04 PM IST

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बागपत: शादी समारोह से लौट रही एक तेज रफ्तार वैगनआर कार शनिवार को अचानक अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई, ग्रामीणों ने मामले की सुचना पुलिस को दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार में फंसे तीन युवकों को सकुशल बाहर निकाला, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, बसा टिकरी निवासी अरविंद पुत्र सुनील कुमार नोएडा से गांव के ही पवन और अभिमन्यु के साथ शादी समारोह से लौट रहे थे, तीनों युवक रातभर जागे थे, जैसे ही उनकी कार सूरजपुर-महनवा मार्ग पर तालाब के समीप पहुंची, तभी चालक अरविंद को अचानक झपकी आ गई. इससे कार अनियंत्रित होकर सीधे तालाब में जा गिरी.

कार के तालाब में गिरते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद कार में फंसे तीनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नही है.
इसके बाद जेसीबी और ग्रामीणों की सहायता से तालाब में गिरी कार को बाहर निकाला गया. हादसे के बाद काफी देर तक मौके पर लोगों की भीड़ जमा रही. प्रथम दृष्टया हादसे का कारण चालक को आई नींद माना जा रहा है. समय रहते रेस्क्यू हो जाने से बड़ा हादसा टल गया.

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