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गंगा दशहरा पर बड़ा हादसा: विमल कुंड जा रहे श्रद्धालुओं की भीड़ में घुसी तेज रफ्तार कार, 20 घायल

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार ( ETV Bharat Deeg )

कामां (डीग): गंगा दशहरा के पावन अवसर पर कामां में एक बड़ा हादसा हो गया. विमल कुंड में स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की भीड़ में एक तेज रफ्तार कार घुस गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे में करीब 20 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें कई महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल बताए जा रहे हैं. कुछ घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है. डीग जिला पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ कांबले ने बताया कि गाड़ी चालक ओवर स्पीड से गाड़ी चला रहा था. उससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, तो साइड में चल रहे श्रद्धालुओं को उसने टक्कर मार दी. इसके बाद वह चालक डर गया और गाड़ी को तेज भागने लगा, तो साइड में चल रहे श्रद्धालुओं को टक्कर मारता चला गया, जिससे वह गंभीर घायल हो गई. सामने से आ रही स्कार्पियो गाड़ी में उसकी गाड़ी जा टकराई, जिससे वह मौके पर ही रुक गया. इस घटना में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है. सभी लोगों के मामूली चोटें आई हैं. जिनका उपचार जारी है और कुछ लोगों को छुट्टी दे दी गई है. पढ़ें: तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, यात्रियों सहित पलटा टेंपो