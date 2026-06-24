गंगा दशहरा पर बड़ा हादसा: विमल कुंड जा रहे श्रद्धालुओं की भीड़ में घुसी तेज रफ्तार कार, 20 घायल
कामां की तरफ से तेज गति से आ रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर श्रद्धालुओं की भीड़ में घुस गई.
Published : June 24, 2026 at 5:51 PM IST
कामां (डीग): गंगा दशहरा के पावन अवसर पर कामां में एक बड़ा हादसा हो गया. विमल कुंड में स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की भीड़ में एक तेज रफ्तार कार घुस गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे में करीब 20 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें कई महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल बताए जा रहे हैं. कुछ घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है.
डीग जिला पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ कांबले ने बताया कि गाड़ी चालक ओवर स्पीड से गाड़ी चला रहा था. उससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, तो साइड में चल रहे श्रद्धालुओं को उसने टक्कर मार दी. इसके बाद वह चालक डर गया और गाड़ी को तेज भागने लगा, तो साइड में चल रहे श्रद्धालुओं को टक्कर मारता चला गया, जिससे वह गंभीर घायल हो गई. सामने से आ रही स्कार्पियो गाड़ी में उसकी गाड़ी जा टकराई, जिससे वह मौके पर ही रुक गया. इस घटना में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है. सभी लोगों के मामूली चोटें आई हैं. जिनका उपचार जारी है और कुछ लोगों को छुट्टी दे दी गई है.
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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गंगा दशहरा के अवसर पर विमल कुंड की ओर श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ रहा था. इसी दौरान कामां की तरफ से तेज गति से आ रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर भीड़ में घुस गई. कार ने कई श्रद्धालुओं को अपनी चपेट में ले लिया और टक्कर मारते हुए पलट गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे. समाजसेवी गोविंद गुर्जर ने बताया कि घटना इतनी अचानक हुई कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. स्थानीय लोगों और स्वयंसेवकों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए घायलों को एम्बुलेंस और निजी वाहनों से कामां अस्पताल पहुंचाया.
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गंभीर घायलों को किया रेफर: कामां अस्पताल में घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया. चिकित्सकों ने कुछ गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं की स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही कामां थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और वाहन के अनियंत्रित होने को हादसे का कारण माना जा रहा है. पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर पूरे मामले की जांच कर रही है.