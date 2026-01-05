ETV Bharat / state

नूंह में पलटी तेज़ रफ्तार कार, गोते खाते हुए ग्रीन बेल्ट में रुकी, धूल का गुबार देख दौड़ पड़े लोग

हरियाणा के नूंह में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई जिसके बाद धुएं का गुबार उठा और लोग दौड़ पड़े.

Speeding car lost control and overturned on the Delhi Mumbai Expressway in Nuh Video Surfaced
नूंह में पलटी तेज़ रफ्तार कार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 5, 2026 at 5:27 PM IST

3 Min Read
नूंह : हरियाणा के नूंह में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में दिल्ली की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई और कई बार पलटी खाते हुए एक्सप्रेसवे के किनारे ग्रीन बेल्ट में जाकर रुकी.

तेज़ रफ्तार कार पलटी : फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव महू चोपड़ा के पास ये हादसा हुआ. ग्रीन बेल्ट तक पहुंचने में कार की रफ्तार की वजह से कई फुट ऊंचाई तक धूल का गुबार उठ गया. हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कार पलटी खाती और हादसे की जगह से धूल का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है. इसके बाद आसपास मौजूद लोग फौरन कार की ओर दौड़ पड़े. हादसे में कार का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. कार में तीन महिलाएं, एक बच्ची समेत पांच लोग सवार थे, जिनमें पिछली सीट पर बैठी सवारी फंस गई थी. वहीं कार को चला रहा युवक बेहोश हो गया था. हालांकि, सभी सवारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया और किसी को फिलहाल गंभीर चोट आने की ख़बर नहीं है जिसे लोग चमत्कार मान रहे हैं क्योंकि इतने ख़तरनाक हादसे के बाद भी कार में बैठे लोगों को मामूली चोट आई है.

नूंह में पलटी तेज़ रफ्तार कार (Etv Bharat)

उड़ने लगा धूल का गुबार : घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार सवार फैमिली जयपुर की ओर जा रही थी. कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि अचानक कार 50 मीटर तक पलटी खाते हुए ग्रीन बेल्ट में जा घुसी. गाड़ी के रुकने पर मौके पर धूल का गुबार उड़ने लगा. हादसे को देख आसपास के लोग कार की ओर दौड़े और कार में सवार लोगों को बाहर निकाला. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार सुनाई दे रही थी. लोगों ने उन्हें पानी पिलाया. कार का ड्राइवर बेहोश हो गया था जिसे लोगों ने किसी तरह संभाल कर बाहर निकाला. इसके बाद परिवार के लोग दूसरी गाड़ी के जरिए वहां से रवाना हुए. हाई स्पीड में टायर फटने को फिलहाल हादसे की वजह माना जा रहा है.

