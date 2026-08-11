ETV Bharat / state

दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने महिला को मारी टक्कर, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

मृतक महिला की बेटी ने कहा कि इस हादसे से परिवार को गहरा सदमा लगा है. पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है.

सड़क हादसे में महिला की मौत
सड़क हादसे में महिला की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 11, 2026 at 7:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के पास मेहराम नगर गांव में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया. दरअसल, तेज रफ्तार कार ने सड़क पर मौजूद 48 वर्षीय महिला जयवती को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई. इसके बाद महिला को डीडीयू अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

हादसे की खबर मिलते ही परिवार और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने टर्मिनल-3 की तरफ जाने वाली सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया. इससे एयरपोर्ट की ओर जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. उन्होंने मांग की कि हादसे के जिम्मेदार चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मृतक महिला के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए. मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब तीन घंटे तक ग्रामीणों से बातचीत की, जिसके बाद यातायात सामान्य हो पाया. मृतक महिला की बेटी ने कहा कि इस हादसे से परिवार को गहरा सदमा लगा है. उन्होंने कहा, मेरी मां दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में बतौर सफाई कर्मचारी काम किया करती थीं. मेरी मांग है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

मृतक महिला की बेटी ने की इंसाफ की अपील (ETV Bharat)

डीसीपी साउथ-वेस्ट अमित गोयल के मुताबिक, 11 अगस्त की दोपहर दिल्ली कैंट थाने की पुलिस को सड़क हादसे की पीसीआर कॉल मिली. इसमें सूचना दी गई कि महिला को कार ने टक्कर मार दी है. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, हालांकि तब तक महिला को डीडीयू अस्पताल ले जाया जा चुका था. वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. मृतक महिला की पहचान 48 वर्षीय जयवती के रूप में की है. पुलिस ने वाहन चालक को पकड़ लिया है और मामले में आगे की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें-

चोर समझ कर सिक्योरिटी गार्ड ने चलाई गोली, इलाज के दौरान युवक की मौत

नोएडा: बिहार की रहने वाली 18 साल की युवती की संदिग्ध मौत, पंखे से लटका मिला शव

TAGGED:

दिल्ली कार ने महिला को मारी टक्कर
SPEEDING CAR HITS WOMAN IN DELHI
ROAD ACCIDENTS IN DELHI
SPEEDING CAR HITS WOMAN IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.