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दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने महिला को मारी टक्कर, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

नई दिल्ली: दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के पास मेहराम नगर गांव में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया. दरअसल, तेज रफ्तार कार ने सड़क पर मौजूद 48 वर्षीय महिला जयवती को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई. इसके बाद महिला को डीडीयू अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

हादसे की खबर मिलते ही परिवार और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने टर्मिनल-3 की तरफ जाने वाली सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया. इससे एयरपोर्ट की ओर जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. उन्होंने मांग की कि हादसे के जिम्मेदार चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मृतक महिला के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए. मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब तीन घंटे तक ग्रामीणों से बातचीत की, जिसके बाद यातायात सामान्य हो पाया. मृतक महिला की बेटी ने कहा कि इस हादसे से परिवार को गहरा सदमा लगा है. उन्होंने कहा, मेरी मां दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में बतौर सफाई कर्मचारी काम किया करती थीं. मेरी मांग है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.