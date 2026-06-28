बेकाबू कार ने दो बाइकों को रौंदा, मां-बेटे समेत तीन की मौत, एक गंभीर
अलीगढ़ में घायल का उपचार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, हालत खतरे से बाहर है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 9:17 AM IST
अलीगढ़: हरदुआगंज थाना क्षेत्र में शनिवार को तेज रफ्तार एक कार ने दो बाइकों को टक्कर मार दी. हादसे में मां-बेटे समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चौथा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल का उपचार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
जानकारी के अनुसार, हरदुआगंज क्षेत्र में रामघाट रोड स्थित कलाई माइनर के पास निर्माणाधीन सड़क पर अतरौली की ओर से आ रही तेज रफ्तार एक्स-टीयूवी कार अचानक अनियंत्रित हो गई. बेकाबू कार ने सामने से आ रही दो बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार दोनों बाइकों को करीब 15 मीटर तक घसीटते हुए सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई.
हादसे में एक बाइक पर सवार सरोज देवी और उनके 19 वर्षीय पुत्र अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं दूसरी बाइक पर बुलंदशहर के डिबाई क्षेत्र के गांव धीमरी निवासी 62 वर्षीय दशरथ और उनके साथी भानु प्रताप भी गंभीर रूप से घायल हो गए.
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और चारों घायलों को तत्काल उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भेजा गया. जहां चिकित्सकों ने सरोज देवी, उनके पुत्र अभिषेक तथा दशरथ को मृत घोषित कर दिया. गंभीर रूप से घायल भानु प्रताप का इलाज जारी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में उनका एक पैर भी कट गया.
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के बाद कार में सवार दो लोग मौके से फरार हो गए. हालांकि पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त एक्स-टीयूवी और उसके चालक को मौके से ही हिरासत में ले लिया. फरार अन्य लोगों की तलाश की जा रही है.
क्षेत्राधिकारी अतरौली अभिषेक कुमार पटेल ने बताया कि शनिवार को डायल 112 के माध्यम से दुर्घटना की सूचना मिली थी. पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. उपचार के दौरान तीन लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि चौथे घायल की स्थिति खतरे से बाहर है. मामले में तहरीर प्राप्त कर वाहन चालक के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस दुर्घटना के कारणों की भी जांच कर रही है.
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