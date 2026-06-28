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बेकाबू कार ने दो बाइकों को रौंदा, मां-बेटे समेत तीन की मौत, एक गंभीर

अलीगढ़: हरदुआगंज थाना क्षेत्र में शनिवार को तेज रफ्तार एक कार ने दो बाइकों को टक्कर मार दी. हादसे में मां-बेटे समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चौथा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल का उपचार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.



जानकारी के अनुसार, हरदुआगंज क्षेत्र में रामघाट रोड स्थित कलाई माइनर के पास निर्माणाधीन सड़क पर अतरौली की ओर से आ रही तेज रफ्तार एक्स-टीयूवी कार अचानक अनियंत्रित हो गई. बेकाबू कार ने सामने से आ रही दो बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार दोनों बाइकों को करीब 15 मीटर तक घसीटते हुए सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई.

हादसे में एक बाइक पर सवार सरोज देवी और उनके 19 वर्षीय पुत्र अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं दूसरी बाइक पर बुलंदशहर के डिबाई क्षेत्र के गांव धीमरी निवासी 62 वर्षीय दशरथ और उनके साथी भानु प्रताप भी गंभीर रूप से घायल हो गए.

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और चारों घायलों को तत्काल उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भेजा गया. जहां चिकित्सकों ने सरोज देवी, उनके पुत्र अभिषेक तथा दशरथ को मृत घोषित कर दिया. गंभीर रूप से घायल भानु प्रताप का इलाज जारी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में उनका एक पैर भी कट गया.