ETV Bharat / state

तेज रफ्तार कार ने साउंड सिस्टम ट्रॉली को मारी टक्कर, एक युवक की मौत, दूसरा घायल

मेरठ में दर्दनाक सड़क हादसा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: दिल्ली-देहरादून हाईवे पर रविवार तड़के एक तेज रफ़्तार कार ने शादी समारोह से लौट रहे 2 युवकों की साउंड सिस्टम लगी ट्रॉली में ज़ोरदार टक्कर मार दी. हादसे में गंभीर रूप से घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि, दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है. पुलिस ने आरोपी कार चालक को हिरासत में ले लिया है.

कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव सिंधावली निवासी शौकीन और राहत शादी-ब्याह में बैंड-बाजे और साउंड सिस्टम लगाने का काम करते थे. रविवार तड़के करीब 3 बजे दोनों एक समारोह में काम खत्म कर साउंड सिस्टम लगी ट्रॉली के साथ अपने गांव लौट रहे थे. जैसे ही वे योगीपुरम के पास NH-58 पर पहुंचे, देहरादून की ओर से आ रही एक अनियंत्रित कार ने उनकी ट्रॉली में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी.