तेज रफ्तार कार ने साउंड सिस्टम ट्रॉली को मारी टक्कर, एक युवक की मौत, दूसरा घायल
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रॉली क्षतिग्रस्त हो गई. दोनों युवक उछलकर सड़क पर जा गिरे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 3:18 PM IST
मेरठ: दिल्ली-देहरादून हाईवे पर रविवार तड़के एक तेज रफ़्तार कार ने शादी समारोह से लौट रहे 2 युवकों की साउंड सिस्टम लगी ट्रॉली में ज़ोरदार टक्कर मार दी. हादसे में गंभीर रूप से घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि, दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है. पुलिस ने आरोपी कार चालक को हिरासत में ले लिया है.
कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव सिंधावली निवासी शौकीन और राहत शादी-ब्याह में बैंड-बाजे और साउंड सिस्टम लगाने का काम करते थे. रविवार तड़के करीब 3 बजे दोनों एक समारोह में काम खत्म कर साउंड सिस्टम लगी ट्रॉली के साथ अपने गांव लौट रहे थे. जैसे ही वे योगीपुरम के पास NH-58 पर पहुंचे, देहरादून की ओर से आ रही एक अनियंत्रित कार ने उनकी ट्रॉली में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी.
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रॉली क्षतिग्रस्त हो गई. दोनों युवक उछलकर सड़क पर जा गिरे. राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची कंकरखेड़ा पुलिस ने दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया. उपचार के दौरान रविवार सुबह करीब 10 बजे शौकीन ने दम तोड़ दिया, जबकि राहत की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है. शौकीन की मौत की खबर गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया.
प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के मुताबिक, कार चालक नशे की हालत में था. पूछताछ में आरोपी की पहचान ऋषि नगर, कंकरखेड़ा निवासी सारण त्यागी के रूप में हुई है. उसने पुलिस को बताया कि वह अपने घर जा रहा था, तभी दुर्घटना हुई.
कंकरखेड़ा थाना प्रभारी सुमन कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. दोनों घायलों को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 1 युवक की मृत्यु हो गई. दुर्घटना में शामिल कार को जब्त और चालक को हिरासत में ले लिया गया है. परिवार की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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