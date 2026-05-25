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सुलतानपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम

सुलतानपुर: यूपी के सुलतानपुर के बंधुआकला इलाके में सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसे में पिता-पुत्र की मौत हो गई है. हकुआ नहर पुल के पास हुए इस भीषण दुर्घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया. तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने-सामने हुई भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. बाद में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गए.

नगर क्षेत्राधिकारी सौरभ सामंत ने घटना की जानाकरी देते हुए बताया कि, कुड़वार थाना क्षेत्र के बहमरपुर गांव निवासी राजाराम प्रजापति (50) अपने पुत्र सिकंदर प्रजापति (28) के साथ बाइक से किसी काम से जा रहे थे. जब वे बंधुआकला थाना क्षेत्र के हकुआ नहर पुल के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर दूर जा गिरे. हादसे के बाद मौके पर ही लोगों की भीड़ जुट गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी.

घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जिला अस्पताल में इलाज के दौरान पहले पुत्र सिकंदर प्रजापति और बाद में पिता राजाराम प्रजापति ने दम तोड़ दिया. घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. एक ही परिवार के दो लोगों की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.