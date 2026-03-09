ETV Bharat / state

डिवाइडर से टकराते ही तेज रफ्तार कार के उड़े परखच्चे, युवती के लिए 'फरिश्ता' बना एयरबैग!

सोलन: पुलिस के द्वारा जागरूक करने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में लापरवाही के कारण आए दिन सड़क हादसे सामने आ रहे हैं. सोलन में NH 5 पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. यहां पर रबोन बाईपास के समीप पैराफिट से टकराकर एक कार हादसे का शिकार हो गई. हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति भी बन गई. घटना की सूचना पुलिस को दी गई है.

सोलन में तेज रफ्तार का कहर!

मौके पर मौजूद स्थानीय निवासी सुरेश ने बताया कि, एक युवती कार चलाकर सोलन की ओर आ रही थी. जैसे ही कार रबोन बायपास के एक मोड़ पर पहुंची तो चालक कार पर नियंत्रण नहीं रख पाई और कार जोरदार टक्कर के साथ पैराफिट से भिड़ गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पैराफिट से टकराकर सड़क पर ही घूम गई. गनीमत यह रही कि कार के एयरबैग समय पर खुल गए, जिससे युवती की जान बाल-बाल बच गई. यदि एयरबैग नहीं खुलते तो हादसा गंभीर रूप ले सकता था. यह हादसा एक बार फिर बायपास पर तेज रफ्तार के खतरे को उजागर कर गया.