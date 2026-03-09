ETV Bharat / state

डिवाइडर से टकराते ही तेज रफ्तार कार के उड़े परखच्चे, युवती के लिए 'फरिश्ता' बना एयरबैग!

शिमला की युवती चला रही थी पंजाब नंबर कार, देखते ही देखते पैराफिट से टकराई गाड़ी.

Solan Road Accident
सोलन में कार एक्सीडेंट (ETV Bharat)
Published : March 9, 2026 at 10:15 PM IST

Updated : March 9, 2026 at 10:30 PM IST

सोलन: पुलिस के द्वारा जागरूक करने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में लापरवाही के कारण आए दिन सड़क हादसे सामने आ रहे हैं. सोलन में NH 5 पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. यहां पर रबोन बाईपास के समीप पैराफिट से टकराकर एक कार हादसे का शिकार हो गई. हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति भी बन गई. घटना की सूचना पुलिस को दी गई है.

सोलन में तेज रफ्तार का कहर!

मौके पर मौजूद स्थानीय निवासी सुरेश ने बताया कि, एक युवती कार चलाकर सोलन की ओर आ रही थी. जैसे ही कार रबोन बायपास के एक मोड़ पर पहुंची तो चालक कार पर नियंत्रण नहीं रख पाई और कार जोरदार टक्कर के साथ पैराफिट से भिड़ गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पैराफिट से टकराकर सड़क पर ही घूम गई. गनीमत यह रही कि कार के एयरबैग समय पर खुल गए, जिससे युवती की जान बाल-बाल बच गई. यदि एयरबैग नहीं खुलते तो हादसा गंभीर रूप ले सकता था. यह हादसा एक बार फिर बायपास पर तेज रफ्तार के खतरे को उजागर कर गया.

Solan Road Accident
सोलन में कार एक्सीडेंट (ETV Bharat)

शिमला की युवती चला रही थी पंजाब नंबर कार

एसपी सोलन साईं दत्तात्रेय वर्मा ने दुर्घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि, "दुघर्टनाग्रस्त कार पंजाब नंबर की है, जबकि शिमला की रहने वाली युवती वाहन चला रही थी. युवती सुरक्षित है. यह पता लगाया जा रहा है कि युवती के पास ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं. फिलहाल सोलन पुलिस की टीम मामले को लेकर जांच कर रही है."

