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हापुड़ में बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर, दो की मौत; कार ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

कार ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा.
कार ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 10:43 AM IST

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हापुड़: तेज रफ्तार कार ने आगे चल रही बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी की मोटरसाइकिल सवार महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई. दोनों मृतक गाजियाबाद से गढ़मुक्तेश्वर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. कार चालक को कार सहित पकड़ लिया गया है.

पूरा मामला जनपद हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली रोड हाईवे निजामपुर के पास का है. गाजियाबाद के बहरामपुर थाना विजयनगर निवासी देवचरण उर्फ पिंटू पुत्र राजेंद्र सिंह और ममता बाइक पर सवार होकर गाजियाबाद से गढ़मुक्तेश्वर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे. जब वह नगर कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर निजामपुर अंडरपास के ऊपर एनएच 9 पर पहुंचे तो एक कार ने पीछे से टक्कर मार दी.

इससे महिला सहित दोनों की मौके पर मौत हो गई. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने चालक को भी हिरासत में लेकर कार को कब्जे में ले लिया है.

नगर सीओ अनीता चौहान ने बताया कि सड़क हादसे में बाइक सवार महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई है. दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आरोपी कार चालक को भी हिरासत में ले लिया गया है. पूरे मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: मेरठ में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा; दो दोस्तों की मौत, एक की हालत गंभीर

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