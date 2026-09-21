बूंदी में तेज रफ्तार कार ने चार युवकों को रौंदा, एक की मौत, तीन गंभीर घायल
चारों युवक दो बाइक से तेजादशमी की सवारी देखने आए थे और हादसे का शिकार हो गए.
Published : September 21, 2026 at 2:10 PM IST
बूंदी: सदर थाना क्षेत्र में रविवार रात तेज रफ्तार कार ने दो बाइक पर सवार चार युवकों को टक्कर मार दी. हट्टिपुरा गांव के पास रात करीब डेढ़ से दो बजे के बीच हुए इस भीषण हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए. टक्कर के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया. चालक की तलाश है.
सदर थाने के सहायक उप निरीक्षक गजानंद ने बताया कि तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही दो बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. इससे बाइक सवार चार युवक सड़क पर गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और घायलों को बूंदी जिला अस्पताल पहुंचाया.
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घायल पर्चा बयान देने की स्थिति में नहीं: दुर्घटना में तालेड़ा थाना क्षेत्र के नया बरधा निवासी मनीष माली की मौके पर मौत हो गई. प्रीतमपुरा निवासी अमन भील, अंशुल और दीपक गंभीर रूप से घायल हो गए. तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. यहां उनका उपचार जारी है. पुलिस के मुताबिक तीनों घायल पर्चा बयान देने की स्थिति में नहीं हैं.
परिजनों के पहुंचने पर कराया पोस्टमार्टम: हादसे की सूचना के बाद मृतक मनीष माली के परिजन जिला अस्पताल पहुंचे. परिजनों के पहुंचने के बाद पुलिस ने सोमवार सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया और आवश्यक कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया.
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तेजादशमी की सवारी देखने आए थे: युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया. परिजनों ने बताया कि गांव से चारों युवक दो बाइक से तेजादशमी की सवारी देखने आए थे, जो हादसे का शिकार हो गए. एएसआई गजानंद ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा देर रात करीब डेढ़ से दो बजे के बीच हुआ. तेज रफ्तार कार ने दो बाइक को टक्कर मारी. इसमें एक युवक की मौत हो गई और तीन घायल हो गए. दुर्घटना के कारणों और कार चालक की पहचान को लेकर जांच की जा रही है.
घायलों के बयान से सामने आएगी पूरी तस्वीर: पुलिस के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती हादसे के बाद फरार कार चालक की पहचान और उसे पकड़ना है. पुलिस कार के संबंध में जानकारी जुटा रही है. हादसे के आसपास के घटनाक्रम की भी जांच की जा रही है. एएसआई गजानंद का कहना है, तीनों घायलों के पर्चा बयान होने के बाद दुर्घटना की वास्तविक स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी. यह भी जांच की जा रही है कि चारों युवक देर रात कहां से आ रहे थे और किस दिशा में जा रहे थे.
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