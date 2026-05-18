जयपुर में स्टंट के दौरान बेकाबू हुई तेज रफ्तार कार बेकरी में घुसी...पांच युवक घायल
राजधानी में सिरसी रोड की घटना. करणी विहार थाना पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल. एक युवक की हालात गंभीर.
Published : May 18, 2026 at 3:19 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में तेज रफ्तार बेकाबू कार बेकरी में घुस गई. कार सवार युवकों के स्टंट करने के दौरान कार पर नियंत्रण खोने से यह हादसा हुआ. हादसे में कार सवार पांच युवक घायल हो गए. इनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. उधर, जगतपुरा इलाके में सीबीआई फाटक के पास अन्य तेज रफ्तार कार ने वॉक कर रहे दंपती को टक्कर मार दी. इस हादसे में महिला की मौत हो गई.
स्टंट के दौरान बेकाबू हुई कार: करणी विहार थानाधिकारी हवासिंह यादव ने बताया कि घटना सिरसी रोड पर विशनावाला इलाके की है. कार सवार युवक स्टंट करते हुए तेज रफ्तार से कार दौड़ा रहे थे. इस दौरान उनकी कार बेकाबू होकर पलट गई और सड़क किनारे बेकरी में घुस गई. इस हादसे में कार सवार पांच युवक घायल हुए हैं. इनमें एक की हालत गंभीर है. घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया.
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हिट एंड रन में महिला की मौत: उधर, जयपुर के जगतपुरा इलाके में सीबीआई फाटक के पास रविवार रात हिट एंड रन का मामला सामने आया. खाना खाने के बाद वॉक कर रहे दंपती को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. इस हादसे में महिला की मौत हो गई. पति को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. रामनगरिया थानाधिकारी चंद्रभान सिंह ने बताया कि तेज रफ्तार कार की टक्कर से आनंद विहार रेलवे कॉलोनी निवासी 40 वर्षीय भावना वशिष्ठ की मौत हो गई. हादसे में उनके पति मुकुल घायल हो गए.
पुलिस जुटी वाहन और चालक की तलाश में: पुलिस पड़ताल में पाया कि मुकुल और भावना रविवार रात खाना खाने के बाद वॉक पर निकले थे. इस दौरान उन्हें तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. भावना निजी कॉलेज में लेक्चरर थी. हादसे के बाद चालक कार लेकर फरार हो गया. मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची और घायल दंपती को अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि पति को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी मिल गई. पुलिस कार चालक और वाहन की तलाश में जुटी है.
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