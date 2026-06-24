ETV Bharat / state

दुर्घटना से देर भली! सोलन में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिरी, CCTV फुटेज वायरल

सोलन: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में आए दिन सड़क हादसे पेश आ रहे हैं. ऐसा ही एक नया मामला NH-5 पर सोलन में भी पेश आया है, जहां एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हुई है. इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सोलन सब्जी मंडी के समीप पेश आई है, जहां एक तेज रफ्तार कार सब्जी मंडी के पास बने पुल से सीधा नीचे जा गिरी. हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई.

सोलन में तेज रफ्तार का कहर!

मंगलवार को जिस समय हादसा पेश आया उस समय सब्जी मंडी सोलन के आसपास काफी मात्रा में लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने मौके पर जाकर गाड़ी में सवार दोनों लोगों को बाहर निकाला. यह पूरी घटना सोलन सब्जी मंडी में लगे CCTV कैमरे में पूरी तरह से कैद हो गई लेकिन यहां पर सवाल अब ट्रैफिक नियमों को लेकर उठ रहे हैं. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कार तेज रफ्तार में होने के चलते हादसे का शिकार हुई है. राहत की बात यह है कि हादसे के वक्त कार में सवार दो लोगों को हल्की चोटें आईं हैं, लेकिन गड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं.