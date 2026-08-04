तेज रफ्तार कार ने युवक को कुचला, हुई मौत, कार पर करीब 36 चालान पेंडिंग
युवक ट्रक का पंचर निकालने के लिए टायर खोल रहा था कि बेकाबू कार उसे कुचलती हुई ट्रक में जा घुसी.
Published : August 4, 2026 at 3:23 PM IST
जयपुर: भांकरोटा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने 22 वर्षीय युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. युवक पंचर की दुकान पर काम करता था. हादसा सोमवार देर शाम रिंग रोड पर हुआ, जब वह ट्रक का टायर खोल रहा था. तेज रफ्तार कार उसे रौंदते हुए ट्रक में घुस गई. घायल युवक को सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने कार जब्त कर ली है. हैरानी की बात यह है कि कार के 36 चालान पेंडिंग हैं, जिनका जुर्माना करीब 44,000 रुपए बताया जा रहा है.
भांकरोटा थाने के सहायक उप निरीक्षक अनिल शर्मा ने बताया कि हादसे में शास्त्री नगर निवासी 22 वर्षीय शिफान कुरैशी की मौत हो गई. युवक की रिंग रोड के पास पंचर की दुकान थी. वह सोमवार शाम को ट्रक का टायर खोल रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार कार उसे रौंदते हुए ट्रक में घुस गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शव को मोर्चरी में रखवाया गया.
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कार चालक को भी नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई. मंगलवार दोपहर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया. हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तेज रफ़्तार के कारण कार बारिश में अनियंत्रित हो गई. घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.