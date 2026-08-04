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तेज रफ्तार कार ने युवक को कुचला, हुई मौत, कार पर करीब 36 चालान पेंडिंग

जयपुर: भांकरोटा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने 22 वर्षीय युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. युवक पंचर की दुकान पर काम करता था. हादसा सोमवार देर शाम रिंग रोड पर हुआ, जब वह ट्रक का टायर खोल रहा था. तेज रफ्तार कार उसे रौंदते हुए ट्रक में घुस गई. घायल युवक को सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने कार जब्त कर ली है. हैरानी की बात यह है कि कार के 36 चालान पेंडिंग हैं, जिनका जुर्माना करीब 44,000 रुपए बताया जा रहा है.

भांकरोटा थाने के सहायक उप निरीक्षक अनिल शर्मा ने बताया कि हादसे में शास्त्री नगर निवासी 22 वर्षीय शिफान कुरैशी की मौत हो गई. युवक की रिंग रोड के पास पंचर की दुकान थी. वह सोमवार शाम को ट्रक का टायर खोल रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार कार उसे रौंदते हुए ट्रक में घुस गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शव को मोर्चरी में रखवाया गया.