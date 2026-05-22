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तेज रफ्तार कार ने चाय की थड़ी को तोड़ते हुए तीन युवकों को मारी टक्कर, एक की दर्दनाक मौत

मौके पर मौजूद लोगों ने कार के चालक को पकड़ लिया और उसकी धुनाई कर दी.

Car and tea stall damaged in the accident
हादसे में क्षतिग्रस्त कार और चाय की थड़ी (Courtesy - Jaswant)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 22, 2026 at 8:04 PM IST

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जयपुर: राजधानी में जयपुर-सीकर हाईवे पर शुक्रवार को एक तेज रफ्तार कार ने चाय की थड़ी को तोड़ते हुए तीन युवकों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं दो लोग घायल हो गए. हादसे के बाद लोगों ने ड्राइवर को पड़कर धुनाई कर दी. सूचना मिलते ही दुर्घटना थाना वेस्ट पुलिस और दौलतपुरा पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने टैक्सी कार को जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया. दुर्घटना करने वाली कार में पति-पत्नी खाटूश्यामजी मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे.

चाय थड़ी संचालक भी हुआ घायल: दौलतपुरा थाना अधिकारी सुनील गोदारा के मुताबिक दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया. वहीं मृतक का शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. हादसे में जयपुर के अमरसर निवासी बलराम अटल की मौत हो गई. वहीं जोधपुर निवासी थानाराम और दौलतपुरा निवासी चाय की थड़ी का मालिक कैलाश सैनी घायल हो गया. उन्होंने बताया कि शुक्रवार को एक दंपती ने खाटूश्यामजी मंदिर जाने के लिए टैक्सी कार बुक की थी. जयपुर–सीकर हाईवे पर कार मोटू का बास से गुजर रही थी. इसी दौरान तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सर्विस लाइन में चली गई. जहां एक थड़ी को तोड़ते हुए तीन लोगों को टक्कर मार दी.

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नींद की झपकी आने से अनियंत्रित हुई कार: कार के एयरबैग खुलने से कार ड्राइवर और पीछे बैठे पति-पत्नी बच गए. हालांकि चाय की थड़ी पर मौजूद तीन लोग कार की चपेट में आ गए, जिनमें से एक युवक की मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई. लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया. कार की टक्कर से घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया. जिनमें से एक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान बलराम के रूप में हुई. मृतक का शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. पुलिस ने मौके से कार को जब्त कर लिया है. ड्राइवर से पूछताछ में सामने आया है कि नींद की झपकी आने से कार अनियंत्रित होकर थड़ी में घुस गई थी.

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ड्राइवर को पड़कर कर दी पिटाई: पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी खंगाल रही है. हादसे में घायलों ने पुलिस को बताया है कि शुक्रवार सुबह चाय पीने के लिए थड़ी पर बैठे हुए थे. कार तेज रफ्तार में आ रही थी. कार ने चाय की थड़ी को टक्कर मारते हुए तीन लोगों को चपेट में ले लिया. जिनमें से एक की मौके पर मौत हो गई. गुस्साए लोगों ने ड्राइवर को पड़कर पिटाई कर दी. फिर पुलिस के हवाले कर दिया.

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ONE YOUTH DIED AFTER HIT BY CAR
CAR DRIVER BEATEN BY PUBLIC
2 YOUTH INJURED IN CAR ACCIDENT
CAR DRIVER AND PASSENGER SAVED
CAR HIT 3 YOUTH AT TEA STALL

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