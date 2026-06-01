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तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौत

पुलिस उपअधीक्षक मुकेश चौधरी ने बताया कि बाइक पर सवार दो युवकों की मौके पर मौत हो गई और कार चालक मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है.

कुचामनसिटीः डीडवाना कुचामन जिले के मेगा हाईवे पर सोमवार को तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सड़क से 50 फीट दूर जा गिरी और बाइक के परखच्चे उड़ गए. हादसे में दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई.

एमआर का काम करते थेः पुलिस उपअधीक्षक ने बताया कि कार को कब्जे में ले लिया है. उन्होंने बताया कि मनीष व रामवतार शर्मा दोनों बाइक पर सवार होकर मकराना से कुचामनसिटी अपने घर आ रहा थे. दोनों एमआर का काम करते थे. रास्ते में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में मनीष और रामवतार की मौत हो गई. मनीष की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो चुका है, उनके एक लड़की व एक लड़का है, जबकि रामवतार शर्मा के एक लड़की है. दोनों युवक कुचामन सिटी के निवासी हैं.

पुलिस उपअधीक्षक मुकेश चौधरी ने बताया कि दोनों युवकों का शव राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है. कार को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है. उन्होंने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है. आरोपी कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.