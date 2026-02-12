ETV Bharat / state

तेज रफ्तार कार ने लोडिंग वाहन को मारी टक्कर, सब्जी बेचने वाले की मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा

जयपुर: राजधानी जयपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है. जहां एक तेज रफ्तार कार ने एक लोडिंग व्हीकल को टक्कर मार दी. इस हादसे में लोडिंग व्हीकल पर सब्जी बेच रहे शख्स की मौत हो गई. लोडिंग वाहन को टक्कर मारने के बाद कार ने तीन-चार बाइक को भी चपेट में ले लिया. इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें तेज रफ्तार कार लोडिंग वाहन को टक्कर मारने के बाद कुछ बाइक को चपेट में लेती दिख रही है. हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने कार चालक को पकड़कर उसकी पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया. पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच में जुटी है.

महावीर नगर में हुआ हादसा: बजाज नगर थानाधिकारी पूनम चौधरी ने बताया कि गुरुवार दिन में महावीर नगर की यह घटना है. जहां 50 वर्षीय महेश सैनी अपने लोडिंग व्हीकल में सब्जी बेच रहा था. गोपालपुरा की ओर से दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही तेज रफ्तार कार ने लोडिंग वाहन को टक्कर मार दी और सब्जी बेच रहे महेश को कुचल दिया. कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि हादसे के बाद भी कार रुकी नहीं और आगे खड़ी तीन-चार बाइक को भी अपनी चपेट में ले लिया.