तेज रफ्तार कार ने लोडिंग वाहन को मारी टक्कर, सब्जी बेचने वाले की मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा

हादसे के बाद लोगों ने कार चालक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी.

कार ने लोडिंग वाहन को मारी टक्कर (ETV Bharat Jaipur)
Published : February 12, 2026 at 8:59 PM IST

जयपुर: राजधानी जयपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है. जहां एक तेज रफ्तार कार ने एक लोडिंग व्हीकल को टक्कर मार दी. इस हादसे में लोडिंग व्हीकल पर सब्जी बेच रहे शख्स की मौत हो गई. लोडिंग वाहन को टक्कर मारने के बाद कार ने तीन-चार बाइक को भी चपेट में ले लिया. इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें तेज रफ्तार कार लोडिंग वाहन को टक्कर मारने के बाद कुछ बाइक को चपेट में लेती दिख रही है. हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने कार चालक को पकड़कर उसकी पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया. पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच में जुटी है.

महावीर नगर में हुआ हादसा: बजाज नगर थानाधिकारी पूनम चौधरी ने बताया कि गुरुवार दिन में महावीर नगर की यह घटना है. जहां 50 वर्षीय महेश सैनी अपने लोडिंग व्हीकल में सब्जी बेच रहा था. गोपालपुरा की ओर से दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही तेज रफ्तार कार ने लोडिंग वाहन को टक्कर मार दी और सब्जी बेच रहे महेश को कुचल दिया. कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि हादसे के बाद भी कार रुकी नहीं और आगे खड़ी तीन-चार बाइक को भी अपनी चपेट में ले लिया.

हादसे का सीसीटीवी फुटेज (ETV Bharat Jaipur)

कार चालक हिरासत में: उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर बजाज नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महेश सैनी को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच और अग्रिम अनुसंधान में जुटी है. पड़ताल में सामने आया है कि महेश सैनी मंडावर का रहने वाला है. पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा.

