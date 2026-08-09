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रांची में सेना के वाहन से भिड़ी कार, दो युवती सहित तीन गंभीर

सेना के वाहन से कार की भिड़ंत में तीन घायल ( Etv Bharat )

रांचीः राजधानी रांची के प्लाजा चौक के पास रविवार सुबह एक तेज रफ्तार कार और सेना के वाहन में जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में कार सवार दो युवतियां और चालक गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर घायलों को कार से निकाल कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया.

कैसे हुआ हादसा

स्थानीय लोगों ने बताया कि सेना का वाहन प्लाजा चौक के पास से जेल मोड़ की ओर मुड़ रहा था, इसी दौरान पुरुलिया रोड की तरफ से तेज गति से आ रही सफेद रंग की कार के चालक ने नियंत्रण खो दिया. कार सीधे सेना के वाहन से जा भिड़ी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि सेना के वाहन के बाएं हिस्से को भी काफी नुकसान पहुंचा.

तीनों घायलों को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया

टक्कर की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. गश्त में मौजूद पुलिसकर्मी भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गए. कार के बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण उसमें सवार तीनों लोग अंदर फंस गए थे. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से काफी मशक्कत के बाद सभी घायलों को कार से बाहर निकाला गया. इसके बाद तीनों घायलों को तत्काल नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है कि घायलों के सिर और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं. फिलहाल तीनों की पहचान नहीं हो सकी है.

लालपुर और लोअर बाजार पुलिस दोनों पहुंची